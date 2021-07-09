حبس عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في البحيرة

قرر عمرو بيومى وكيل النائب العام برئاسة المستشار أسامة فودة رئيس نيابة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، منذ قليل، حبس 4 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى مجال السرقات تحت تهديد السلاح النارى بدائرة مركز شرطة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص تخصصوا فى مجال السرقات بالإكراه تحت تهديد السلاح بنطاق دائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد شعراوى مدير مباحث البحيرة يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة بدر من "سائق – تباع " مقيمان بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية بأنهما حال استقلالهما سيارة نقل قيادة الأول بدائرة المركز متوجهان لمحل إقامتهما عقب انتهائهما من شراء كمية من الدواجن من إحدى المزارع الكائنة بدائرة المركز، فوجئا بقيام سيارتين نقل بإعتراض طريقهما وترجل منهما 4 أشخاص "ملثمين" ، وإقتيادهما لخارج السيارة تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزة إثنان من المتهمين وقيامهم بالإستيلاء على سيارتهما بحمولتها وبداخلها "مبلغ مالى - هاتف محمول خاص بأحد المبلغين"كرهاً عنهما ولاذوا بالهرب.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة برئاسة العقيد محمود عيسى رئيس فرع البحث الجنائى قطاع بدر أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص ، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، كما أضافت التحريات بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فـى مجال السرقات بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات برئاسة قطاع الأمن العام وتنسيقاً مع مديريتى أمن "القاهرة – الجيزة"أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط "مبلغ مالى من متحصلات إرتكاب الواقعة - السيارة المستولى عليها - السيارتين المُستخدمتين فـى الواقعة أحداهما مُبلغ بسرقتها بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية وإعترفوا بسرقتها بأسلوب المغافلة ، والأخرى ملك أحد المتهمين - الأسلحة المُستخدمة فـى الواقعة "2 بندقية آلية - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية"، كما أضافوا بقيامهم ببيع حمولة السيارة لبعض التجار المترددين على بعض الأسواق بنطاق دائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة ، وتقاسمهم ثمنها فيما بينهم وإنفاقهم تلك المبالغ على متطلباتهم الشخصية وتخلصهم من الهاتف المحمول الخاص بالـمُبلغ الثانى بإلقائه بالطريق العام .

تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.