«رحلّت داعية السلام والتسامح».. العالم يودع جيهان السادات

توفيت في الساعات الأولى من صباح، اليوم الجمعة، الموافق التاسع من يوليو الجاري، سيدة مصر الأولى السابقة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي وافتها المنية عن عمر يناهز 88 عاماً، بعد صراع قصير من المرض.

وودع قادة ودول العالم، السيدة جيهان السادات، عبر بيانات رسمية، وبرقيات تعزيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما ترصده “الدستور” في السطور التالية:

السفارة الأمريكية تنعي جيهان السادات

ونعت السفارة الأمريكية فى القاهرة، السيدة جيهان السادات، ونشرت عبر حسابها الرسمى على موقع “إنستجرام”، صورة للراحلة، وعلقت عليها: "نحن جميعًا كبشر غير كاملين نسير فى نفس الرحلة من هذه الحياة إلى الأخرى".

وأضافت السفارة: "يتقدم جميع العاملين بالسفارة الأمريكية بأحر التعازى لأسرة السادات وشعب مصر فى وفاة السيدة الأولى السابقة المحبوبة جيهان السادات، كانت داعية للسلام والنزاهة وحقوق الإنسان والعدالة والتسامح والمحبة.. تركت السيدة السادات إرثًا دائمًا من الالتزام تجاه جميع المصريين، عاشت حياتها بالقول المصرى القديم: (الجنة بدون ناس ما تنداس)".

السفارة البريطانية تنشر صورًا نادرة لجيهان السادات

ونشرت السفارة البريطانية بالقاهرة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الجمعة، صورا فوتوغرافية للسيدة جيهان السادات والرئيس الراحل محمد أنور السادات خلال زيارتهما إلى المملكة المتحدة عام 1975.

وتعليقا على الصور النادرة، كتبت السفارة: "في ذكرى السيدة الأولى الراحلة السيدة ⁧‫جيهان السادات‬⁩، تنشر السفارة البريطانية صوراً من أرشيفها للسيدة جيهان بصحبة زوجها الرئيس السادات في زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة عام 1975، وتظهر في الصور مع رئيس الوزراء، آنذاك، هارولد ويلسون وزعيمة المعارضة، آنذاك، مارجريت تاتشر".

الرئيس الفلسطيني يرسل برقية للرئيس السيسي

أما الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، فأرسل برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى وفاة السيدة جيهان السادات، قائلا إن الراحلة دعمت زوجها فى بطولاته بالحرب والسلام، وساندته فى قيادته لتحقيق النصر المجيد فى حرب أكتوبر عام 1973.

وتقدم عباس باسم دولة فلسطين وشعبها، لمصر حكومة وشعبا، ولعائلة الراحلة بالتعازى القلبية، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

الرئيس الإسرائيلي يقدم التعزية

كما نعي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الجمعة، السيدة جيهان السادات، وكتب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "حزنت لسماع خبر رحيل السيدة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات".

وأضاف: "وقفت الراحلة إلى جانب زوجها الرئيس السادات ودعمت زيارته التاريخية إلى القدس ومن بعدها ساندته في استكمال مسيرة السلام مع إسرائيل".

وتابع هرتسوج: "وشاركت أيضا في تعزيز السلام في عهد الرئيس السادات من أجل تحقيق السلام مع إسرائيل".

ومضى قائلا "أتقدم باسمي وباسم دولة إسرائيل بتعاز للرئيس السيسي والشعب المصري".