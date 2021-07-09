خبراء: مصر وضعت العالم أمام مسئولياته وفضحت التعنت الإثيوبى على مدار 10 أعوام

شدد خبراء المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية على أهمية الاجتماع الذى عقده مجلس الأمن الدولى بشأن سد النهضة الإثيوبى، أمس الأول، بدعوة من مصر والسودان، مشيرين إلى أنه فضح إصرار أديس أبابا على إفشال كل الجهود الرامية لحل الأزمة.

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر- من خلال اجتماع مجلس الأمن- وضعت أمام الرأى العام الدولى كل تفاصيل قضية سد النهضة المعقدة، وكيف أنها قضية «تهديد وجود» لها والسودان.

وأضاف «عكاشة»: «جلسة مجلس الأمن كشفت عن الجهود التى بذلتها مصر من أجل حل أزمة سد النهضة، وجعلت العالم كله يتابع على الهواء مباشرة كيف تصر إثيوبيا على إفشال المفاوضات بشأن السد، طوال ١٠ سنوات سابقة».

ووصف خطاب وزير الخارجية الإثيوبى فى الجلسة بأنه «تهديدى»، ويكشف منهج بلاده الساعى لإفشال المفاوضات وعدم التوصل إلى أى اتفاق قانونى بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشاد اللواء محمد إبراهيم الدويرى، نائب مدير المركز، بكلمة وزير الخارجية سامح شكرى أمام الجلسة، معتبرًا أنها «شارحة بشكل موضوعى وتفصيلى ومتكامل موقف مصر خلال ١٠ سنوات من التفاوض، وبينت المخاطر الناجمة عن الإجراءات السلبية التى تتخذها إثيوبيا وتأثيرها على الأمن المائى المصرى».

وأضاف: «هذه الخطوة وضعت مجلس الأمن الدولى أمام مسئولياته فى الحفاظ على الأمن والسلم العالميين، مع تحميله المسئولية كاملة حال تدهور الأوضاع فى المنطقة جراء عدم حل هذه الأزمة».

وأشار إلى أهمية التوجه المصرى لمجلس الأمن، الذى جاء من منطلق قوة دولة لديها قيادة سياسية وطنية وحكيمة تحظى بتقدير على مستوى العالم، وجيش مصنف ضمن أقوى جيوش العالم، وشعب عظيم يقف خلف قيادته بكل قوة، كما أنه يعكس تمسك القاهرة بالنهج السلمى التفاوضى لحل الأزمة.

وتابع: «هذا النهج التفاوضى يتماشى مع السياسات المصرية الإيجابية تجاه القارة الإفريقية، التى عبر عنها بوضوح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال رئاسته الاتحاد الإفريقى، وسعيه الدءوب إلى دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار فى القارة السمراء، وحل نزاعاتها بالطرق السلمية، وهو النموذج الذى تتبناه مصر وتحاول تثبيته كمبدأ إفريقى لا يتغير».

وشدد على أن «مصر ما زالت حريصة على التفاوض من أجل حل أزمة سد النهضة، ولم تمانع أبدًا أن يكون هذا الحل من خلال الاتحاد الإفريقى، وهو ما حدث والتزمت به خلال الفترة السابقة».

ورأى أن الموقف التفاوضى فى المرحلة المقبلة يجب أن يتم بشكل مغاير تمامًا عن ذى قبل، لأن المفاوضات التى رعاها الاتحاد الإفريقى طوال عام كامل لم تحقق أى تقدم، لذا فإن أى مفاوضات مقبلة يجب أن تكون محددة التوقيت، وبما يفضى إلى اتفاق قانونى مُلزم بشأن ملء وتشغيل السد، بمشاركة أكثر فاعلية من الأطراف المراقبة، كما عبر عن ذلك مندوبو الدول فى مجلس الأمن، خلال الجلسة الأخيرة.

وواصل: «أى تقدم فى المفاوضات لا بد أن يرتبط بتوقف إثيوبيا عن مواصلة الإجراءات أحادية الجانب، خاصة عملية الملء الثانى الذى بدأته منذ أيام قليلة دون اتفاق مع دولتى المصب: مصر والسودان، مثلما فعلت فى الملء الأول خلال العام الماضى، والذى شهد تخزين نحو ٥ مليارات متر مكعب، وكانت له تأثيرات سلبية واضحة على السودان».

وحذر من أن استمرار إثيوبيا فى الملء الثانى المقدر بأكثر من ١٠ مليارات متر مكعب ستكون له تداعيات سلبية كبيرة وغير مسبوقة على السودان ومصر، وهو ما أشار إليه وزيرا خارجية البلدين فى مجلس الأمن.

وانتقد كلمة وزير الخارجية الإثيوبى أمام مجلس الأمن، والتى جاءت مؤكدة نفس المغالطات الإثيوبية التى درجت على ترديدها بشكل دائم، دون فتح المجال أمام إمكانية حدوث أى تقدم، مع محاولة الدفع بعدم اختصاص مجلس الأمن ببحث الأزمات المائية، والمطالبة باستئناف المفاوضات فى إطار الاتحاد الإفريقى فقط.

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، قال نائب مدير المركز المصرى للفكر: «مصر لا تمانع فى استئناف المفاوضات، وستوافق على إتاحة فرصة أخرى وأخيرة لإنجاحها، لكن فى إطار زمنى محدد، حتى تثبت للمجتمع الدولى أن الخيار السياسى لا يزال هو الأول لديها، رغم كل هذا التعنت الإثيوبى».

وأضاف: «أما فى حال وصول المفاوضات المنتظرة إلى طريق مسدود، ففى هذه الحالة ستكون مصر استنفدت كل الوسائل والسبل للحل السلمى للأزمة على المستويين الإقليمى والدولى، وستصبح كل الخيارات مفتوحة، لأن مصالح مصر المائية لن تستمر تحت رحمة مواقف إثيوبية غير مبررة، ومحاولات للتحكم فى نهر النيل باعتباره ملكية خاصة».

واختتم بأن «المرحلة المقبلة أصبحت تحمل متغيرًا جديدًا نجحت مصر فى جنى ثماره، وهو أن المجتمع الدولى أصبح يدرك تمامًا مدى سلامة الموقف المصرى، وخطورة عدم حل هذه الأزمة على الأمن والاستقرار فى المنطقة، كما أن استئناف المفاوضات فى إطار الاتحاد الإفريقى من جديد يضع عليه مزيدًا من المسئولية، حتى يصل بالمفاوضات إلى تقدم ملموس».

واتفق محمد منصور، الباحث فى المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، على أهمية الخطوة المصرية بالتوجه إلى مجلس الأمن، قائلًا: «على عكس ما كان بعض الآراء يدفع به، خلال الأيام الماضية، برهن التوجه المصرى نحو مجلس الأمن فى ملف سد النهضة على أهمية متعددة الأبعاد».

وأوضح «منصور» أن مصر حققت بهذه الخطوة الهدف الأساسى لتوجهها نحو المجلس فى هذه المرحلة، وهو توضيح كل المواقف الدولية حول ملف سد النهضة، وذلك بشكل علنى وواضح لا يقبل الشك أو التأويل، إلى جانب محو الصورة الذهنية التى حاولت أديس أبابا ترسيخها بين دول مجلس الأمن، وتزعم من خلالها أنها تمارس «حقًا سياديًا» على نهر النيل، وكأنه «بحيرة إثيوبية».

وأضاف: «أقر معظم الكلمات التى تم إلقاؤها فى جلسة مجلس الأمن على حق مصر والسودان فى صيانة حقوقهما المائية الكاملة، وكانت كلمات بعض الدول فى هذا الصدد واضحة بشكل قاطع، مثل الكونغو والنرويج وفرنسا والمكسيك، بينما دفعت بقية الكلمات فى نفس الاتجاه الذى تريده مصر، وهو العودة إلى مائدة المفاوضات برعاية دولية، ورفض أى تصرفات أحادية».

وقال الباحث فى «المصرى للفكر» إن قوة الموقف المصرى ظهرت من خلال التفاصيل التى وردت فى كلمة وزير الخارجية سامح شكرى، التى عرضت بشكل شامل الأداء الإثيوبى فى هذا الملف منذ البداية، والتعامل المصرى الصبور مع هذا الأداء التعطيلى المراوغ، مع دعوة المجتمع الدولى إلى أداء دوره.

وأضاف: «فى المقابل، امتلأت كلمة إثيوبيا بالعديد من المغالطات، أبرزها الحديث عن عدم إخطار مصر إثيوبيا ببناء السد العالى، علمًا بأن مصر دولة مصب وليست دولة منبع، إلى جانب القول- على غير الحقيقة- إن سد النهضة لا يمثل تهديدًا لحقوق مصر والسودان»، متابعًا: «بدت خشية إثيوبيا من المواقف الدولية واضحة بشكل كبير، من خلال طلبها عدم مناقشة ملف سد النهضة فى مجلس الأمن مرة أخرى».

واعتبر أن النقطة الأهم فى مشروع القرار المقدم من تونس كممثلة للعرب، أنه لا يطرح طرحًا مستحيلًا أو غير موضوعى لحل الأزمة، بل اقترح حلولًا مقبولة من كل الأطراف الدولية، عبر العودة إلى التفاوض بضمانات دولية، وفى إطار زمنى محدد بـ٦ أشهر، بهدف الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم.