إجماع دولى على أحقية مصر فى حماية حقوقها المائية: «لن تتسامح أكثر»

أجمعت عدة تقارير دولية على حق مصر فى الحفاظ على حقوقها المائية، ومطالبتها بضرورة تشغيل سد النهضة الإثيوبى وفقًا لاتفاق قانونى مُلزم، وسط التعنت والمماطلة من قبل إثيوبيا، وسعيها لإفشال كل جولات المفاوضات والوساطات الإقليمية والعالمية.

تأتى هذه التقارير فى أعقاب الجلسة التى عقدها مجلس الأمن، مساء الخميس فى مدينة نيويورك الأمريكية، بناءً على طلب مصر والسودان، بحضور وزير خارجية مصر سامح شكرى، ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدى، لمناقشة تعثر المفاوضات بشأن السد الإثيوبى، انطلاقًا من مسئولية المجلس عن حفظ الأمن والسلام الدوليين، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

القاهرة ملتزمة بالمسار الدبلوماسى فى حل الأزمة.. وأديس أبابا ترفض «مجلس الأمن»

تطرقت وكالة أنباء «رويترز» إلى التحركات الدبلوماسية التى تجريها مصر بشأن سد النهضة، وإصرارها على الالتزام بمسار المفاوضات والوساطات فى حل الأزمة، مقابل سعى إثيوبيا إلى تقويض وعرقلة هذا المسار وأى محاولات أخرى فى السياق ذاته.

وأشارت «رويترز» إلى دعوة مصر مجلس الأمن إلى التحرك للمساعدة فى حل النزاع، بعدما بدأت إثيوبيا فى ملء خزان السد للعام الثانى، خلال الأيام القليلة الماضية، بينما تعارض أديس أبابا اللجوء إلى المجلس الدولى، كما جاء فى كلمة سيليشى بيكيلى، وزير المياه والرى والطاقة الإثيوبى.

ونوهت إلى تأييد أعضاء مجلس الأمن جهود الوساطة التى يجريها الاتحاد الإفريقى بين إثيوبيا ومصر والسودان، لحل النزاع بين البلدان الثلاثة حول ملء وتشغيل سد النهضة، ودعوتهم جميع الأطراف إلى استئناف المحادثات.

ونقلت الوكالة الدولية عن ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، أنه «يمكن التوصل إلى حل متوازن وعادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، عن طريق الالتزام السياسى من جميع الأطراف»، مضيفة: «هذا يبدأ باستئناف المفاوضات الموضوعية المثمرة، والتى ينبغى استئنافها على وجه السرعة».

وشددت على أن ملء سد النهضة يمثل تهديدًا خطيرًا لحصة مصر من مياه نهر النيل، والتى تعتمد عليها بالكامل تقريبًا، كما يضر بالسودان الذى أعرب عن قلقه إزاء السلامة الإنشائية للسد وأثره على السدود ومحطات المياه لديه.

وسلطت الوكالة الضوء على تصريحات مريم الصادق المهدى، وزيرة الخارجية السودانية، التى حثت خلالها مجلس الأمن على التحرك باتجاه الدعوة لاستئناف المفاوضات، ومطالبة إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أى إجراءات أحادية.

شكرى طالب بتفعيل الدبلوماسية الوقائية.. وتمسك بـ«المشروع التونسى»

شددت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية على أن مصر والسودان ملتزمان بمسار المفاوضات والدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة، بينما لا تزال إثيوبيا تصر على الرفض والتعنت، مستدلة على هذا بدعوة القاهرة والخرطوم مجلس الأمن الدولى، أمس الأول، إلى أداء دوره فى «الدبلوماسية الوقائية»، والدعوة إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن هذه الأزمة.

وذكرت «واشنطن بوست» أن «مصر والسودان دعيا مجلس الأمن للاجتماع، وأرسلا وزيرى خارجيتهما إلى نيويورك، من أجل مطالبة المجلس باتخاذ إجراء، بعدما باءت ١٠ سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا بالفشل، وبدأت الأخيرة فى عملية الملء الثانى لخزان السد، مشددين على أن إعلان إثيوبيا الملء الثانى لسد النهضة لا يمثل انتهاكًا لاتفاق المبادئ الموقع فى ٢٠١٥ فقط، لكنه يشكل تهديدًا وجوديًا لـ١٥٠ مليون شخص فى دولتى المصب».

وأضافت: «وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، ألقيا باللوم على إثيوبيا، لافتقارها إلى الإرادة السياسية، وحثا مجلس الأمن للموافقة على مشروع القرار الذى صاغته تونس ويدعو الدول الثلاث إلى التفاوض على اتفاق قانونى ملزم فى غضون ٦ أشهر تحت رعاية الاتحاد الإفريقى».

ونقلت عن «المهدى» القول، فى كلمتها خلال اجتماع مجلس الأمن، إن «السودان ومصر يعتقدان أن التوصل إلى اتفاق فى غضون ٦ أشهر ممكن للغاية، إذا ما توافرت الإرادة السياسية»، مضيفة للصحفيين، فى تصريحات بعد الاجتماع: «هذا أمر مهم للغاية وفى مصلحة العالم، لأن الأزمة مسألة تهديد وشيك لاستقرار وأمن دولة مهمة».

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى إعلان مصر تطلعها إلى موافقة مجلس الأمن على مشروع القرار التونسى، ما من شأنه تعزيز وتمكين جهود رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدى- بصفته رئيس الاتحاد الإفريقى- لبدء المفاوضات مع البلدان الثلاثة حتى التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم.

وسلطت الضوء على تصريحات السفير سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، حول تأكيد جميع أعضاء مجلس الأمن على ضرورة عدم اتخاذ أى إجراء أحادى من قبل الدول الثلاث، خاصة بعدما خالفت إثيوبيا هذا، واتخذت إجراءً أحادى الجانب مرتين، وهو ملء خزان سد النهضة بالفعل، ما كان له تأثير سلبى على المفاوضات.

وأضاف «شكرى»: «هذه ليست قضية مياه، بل قضية دبلوماسية وقائية، قضية حل نزاع يتعلق بالسد والتهديد الوجودى الذى يشكله»، مشددًا على أن «كل عضو فى مجلس الأمن يتعين عليه تقديم مبرر إذا لم يعالج القضية، خاصة أن مشروع القرار التونسى يعكس كل ما قاله أعضاء المجلس، ويدعم المفاوضات التى يقودها الاتحاد الإفريقى». ووصف وزير الخارجية تصرفات إثيوبيا بأنها تهدد أمن مصر والسودان، مشددًا على أن افتقارها الإرادة السياسية كان عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق، على الرغم من الاعتدال والمرونة التى أظهرتهما مصر والسودان.

التعنت الإثيوبى وراء 10 سنوات من المحادثات غير المجدية

انتقدت إذاعة «فويس أوف أمريكا» الأمريكية استمرار أزمة سد النهضة، رغم مرور ١٠سنوات على المفاوضات بشأنها بين مصر وإثيوبيا، مرجعة ذلك إلى استمرار الأخيرة فى تعنتها ومماطلتها، مع إصرارها على الملء الثانى للسد دون اتفاق قانونى ملزم يحكم عملية الملء والتشغيل.

وتحدثت الإذاعة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، عن اجتماع مجلس الأمن الدولى، أمس الأول، بناءً على دعوة من مصر والسودان، لحل أزمة سد النهضة، والذى بدأت أديس أبابا فى بنائه على النيل عام ٢٠١١، وأوشكت على الانتهاء منه، مضيفة: «ما زاد الأمر سوءًا، وأدى إلى توتر الصراع بشدة، كان إعلان إثيوبيا البدء فى الملء الثانى للسد، دون وجود اتفاق قانونى ملزم بشأن هذه العملية».

وأشارت إلى تشديد المبعوثة الأمريكية للأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، على ضرورة التوصل إلى حل متوازن ومنصف لملء وتشغيل سد النهضة، عبر التزام سياسى من جميع الأطراف، معتبرة أنه «يمكن التوفيق بين مخاوف مصر والسودان بشأن الأمن المائى وسلامة وتشغيل السد، واحتياجات التنمية فى إثيوبيا».

ونقلت الإذاعة تصريحات وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، التى قال فيها: «نأتى إلى هنا بحثًا عن مسار قابل للتطبيق، وحل سلمى وودى وتفاوضى، ولتجنب العواقب الوخيمة لعدم قدرتنا على التوصل إلى تسوية لهذا الأمر»، مضيفًا: «نتوقع أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات اللازمة لضمان انخراط الأطراف فى عملية تفاوض فعالة يمكن أن تسفر عن اتفاق يخدم مصالحنا الجماعية».

وتابع متحدثًا عن رد الفعل المصرى إزاء إصرار إثيوبيا على الملء الثانى للسد دون اتفاق مُلزم وتعنتها فى استئناف المفاوضات: «هذا الوضع لن تستطيع مصر أن تتسامح معه».

وأبرزت «فويس أوف أمريكا» تحذير وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى من أن «صمت مجلس الأمن سيبعث رسالة خاطئة عن الموافقة الضمنية على أن هذا الملء أحادى الجانب مقبول».

ونوهت، فى ختام تقريرها، إلى أن نهر النيل يمر عبر ١١ دولة، ويعتمد كل من الشعبين المصرى والسودانى بشكل رئيسى على مياهه منذ آلاف السنين، لذا فإن أزمة سد النهضة تمثل قضية أمن قومى مهمة للبلدين.

دولتا المصب تعارضان فقط إلحاق الضرر بشعبيهما.. والملء الثانى تسبب فى تأجيج الوضع من جديد

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» أن اجتماع مجلس الأمن الدولى حول سد النهضة، أمس الأول، جاء لمناقشة مشروع القرار الذى تقدمت به تونس وتدعو من خلاله مصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف مفاوضاتها بشأن الأزمة، وصولًا إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل المشروع الإثيوبى، مع دعوة أديس أبابا إلى الامتناع عن الاستمرار فى الملء من جانب واحد. وأوضحت أن مشروع القرار نص على ضرورة «ضمان قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من سد النهضة، دون الإضرار بالأمن المائى لدولتى المصب»، وذلك بعدما أجج إبلاغ أديس أبابا القاهرة ببدء المرحلة الثانية من ملء السد الوضع من جديد، خاصة أنه مثل تهديدًا للأمن المائى المصرى. وأضافت أنه «على الرغم من حض مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل ملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت الأخيرة إنجاز مرحلة الملء الأولى بسعة ٤٫٩ مليار متر مكعب، والتى تسمح باختبار أول مضختين فى السد البالغ ارتفاعه ١٤٥ مترًا، دون أى اتفاق مع دولتى المصب».