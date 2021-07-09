الجمعة 09 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» توضح شروط سفر طفل للخارج صحبة الأسرة البديلة

وزارة التضامن
وزارة التضامن

أكد محمود شعبان مدير إدارة الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر البديلة ارتفع إلى أكثر من 12 ألف أسرة على مستوى الجمهورية منهم 112 أسرة فى الخارج، لافتا أنه تم تسهيل الإجراءات لحصول الأسرة الكافلة على طفل.

فيما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم وضع عدة شروط لسفر الطفل للخارج صحبة الأسرة البديلة وهى:-

 -الحصول على موافقة كتابية مسبقة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة.

- توجه الأسرة البديلة الكافلة خلال شهر من تاريخ وصولها للدولة التي سافرت إليها إلى أقرب بعثة دبلوماسية من محل إقامتها لتسجيل بياناتها وبيانات الطفل ووسيلة التواصل معها.

-أن تلتزم بتيسير مهمة ممثلي البعثة الدبلوماسية في الإشراف والزيارات الميدانية للأسر البديلة والطفل ومتابعته بما لا يخل بمبدأ السرية والمهنية.

- أن تخطر أقرب بعثة دبلوماسية بأي تغيرات تطرأ على بيانات الأسرة أو علي بيانات الطفل.

- أن تخطر إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة فور وصولها البلاد.

 

أما عن المستندات والنماذج المطلوبة للحصول على كفالة طفل أكدت وزارة التضامن الاجتماعي انها تتمثل فى:-

-صورة بطاقة الرقم القومي  للزوج والزوجة -صورة عقد الزوج (في حال أسرة مكونة من زوج وزوجة).

-صورة قسيمة الطلاق (في حال التقدم من سيدة مطلقة).

-شهادة وفاة الزوج (في حال التقدم من قبل سيدة أرملة).

-صحيفة الحالة الجنائية للزوج والزوجة.

-صورة المؤهل الدراسي.

-شهادة صحية حديثة تثبت خلو مقدمي الطلب من فيروس C.B.

-كافة المستندات المطلوبة للتأكد من صحة البيانات الواردة بالطلب مثل (شهادات ميلاد الأبناء المميكنة "إن وجد" بيان بالممتلكات، مفردات المرتب أو المعاش ومصادر الدخل الأخرى، بيان بالمسكن (فاتورة كهرباء أو صورة ملكية/ عقد الإيجار، صورة بطاقة الرقم القومي للضامنين).

التضامن الاجتماعي الرقم القومى صحيفة الحالة الجنائية بطاقة الرقم القومي الحالة الجنائية الزيارات الميدانية الأسرة والطفولة

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