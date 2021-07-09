السعودية تعلن تعذر رؤية هلال شهر ذى الحجة

أعلنت المملكة العربية السعودية، تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أنه سيتم انتظار قرار المحكمة العليا في هذا الشأن.

وبهذا يكون يوم غدٍ السبت المكمل لشهر ذي القعدة، والأحد هو أول أيام شهر ذي الحجة لهذا العام 1442.

وكانت المحكمة العُليا السعودية، دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.

ودعت المحكمة العُليا في السعودية ممّن يرى الهلال بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.