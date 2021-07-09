الجمعة 09 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التأمينات تبدأ صرف معاشات فئة أكثر من 3000 جنيه.. الأحد المقبل

معاشات
معاشات

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد غدٍ الأحد، صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 3000 جنيه، ومن تخلف عن الصرف فى الشرائح السابقة عبر مكاتب البرد وسط إجراءات احترازية مشددة.


وأكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد المستفيدين من المعاشات خلال شهر يوليو الجاري بلغ 10.5 مليون شخص.

وأضاف أن الزيادة بنسبة 130 جنيهًا لكل ألف جنيه، وتمثلت قيمة الزيادة كالتالي:
- 1000 جنيه، قيمة الزيادة 130 جنيهًا.
- 2000 جنيه، قيمة الزيادة 260 جنيهًا.
- 3000 جنيه، قيمة الزيادة 390 جنيهًا.
- 4000 جنيه، قيمة الزيادة 520 جنيهًا.
- 5000 جنيه، قيمة الزيادة 650 جنيهًا.
- 6000 جنيه، قيمة الزيادة 780 جنيهًا.
-7000 جنيه، قيمة الزيادة 910 جنيهات.
- 8000 جنيه فيما أعلى، قيمة الزيادة 1053 جنيهًا.

وأشار اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أنه يمكن لصاحب المعاش أو المستفيدين تعديل جهة صرف المعاش، لأى جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات، بشرط تقديم صاحب المعاش أو المستحق عنه طلب تعديل جهة صرف المعاش​.

وأضاف، أن الدولة تعمل على إتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة ويتم قبولها على شبكة "1-2-3" والتي تدعم عمليات السحب النقدي فقط إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة ومنها المحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول والتي تدعم السبل المختلفة للاستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية بالإضافة إلى سداد كافة الاستحقاقات الحكومية وغيرها.

واكد أن المعاش حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال.

المعاشات الجهاز المصرفي صرف معاشات الهيئة القومية للتامين الاجتماعي وسط إجراءات احترازية

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وائل لطفي

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