وفد السفارة الأردنية يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب

زار وفد من السفارة الأردنية بالقاهرة أمس الخميس معرض الكتاب وتحديدا لجناح دار ن للنشر والتوزيع وذلك لحضور حفل توقيع كتاب والكاتبة والرحالة سامية علي.



الوفد تضمن كل من فؤاد أبو فارس الملحق الثقافي لسفارة الأردن، وسليمان الطراونة الملحق الأمني للسفارة.

وقالت سامية علي: "أرسلت إيميل للسيد الملحق الثقافي بسفارة الأردن واتصل بي علي الفور وأعطاني موعدا بالمكتب الثقافي.



وأضافت علي في تصريح خاص لـ"الدستور": ذهبت للمكتب الثقافي وأهديته بعض النسخ ووعدني بزيارة خاصة لمعرض الكتاب وبالفعل حضر بالأمس رفقة الملحق الأمني للسفارة.



وتابعت الكتاب ذكرت فيه رحلتي إلى الأردن وأناقش فيه فكرة الأوطان البديلة ومشاعر المغتربين بعيدا عن أوطانهم ويحتوي على أربع قصص منهم فلسطيني ممنوع من حق العودة وغيرها.



وسبب تسمية العمل بالمدينة البيضاء لأن عمان معظم أبنيتها من الحجر الأبيض وقرا الملحق الثقافي كل هذا واشاد بالكتاب وعبر لي عن امتنانه وشكره.



وواصلت: وانا كنت حريصة على إظهار مشاعر المغتربين كما عايشتها هناك لفترة كبيرة حيث. أنني سافرت عدة مرات للأردن وعاينت الأوضاع هناك عن قرب واستشعرت الكثير مما يمكنني الكتابة عنه فكانت هذه التجربة هي سبب كتابتي للمدينة البيضاء.



يذكر أن هيئة الكتاب كانت قد حددت دخول جمهور معرض الكتاب، يوميا في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، ما عدا يوم الجمعة يكون دخول الجمهور من الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساءً.



يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناحا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح أول أمس، ترافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 15 يوليو 2021.



وحضر الافتتاح أيضا مايا جويكوفيتش، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان، وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.

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