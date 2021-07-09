الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تقدم 500 مليون جرعة من لقاحات كورونا للمجتمع الدولى

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

قال نائب المدير العام لإدارة الشئون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية "قوه شيويه جيون"، اليوم الجمعة، إن بلاده قدمت 500 مليون جرعة من لقاحات ومركزات مضادة لفيروس "كوفيد- 19"، إلى أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية.

وأضاف جيون- في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- أن الصين دعمت بفاعلية دولا نامية أخرى في إنتاج اللقاحات، بهدف توسيع القدرة العالمية لإنتاج اللقاحات، مشيرا إلى أن الصين تعارض قومية اللقاحات.

وأوضح جيون أنه بمساعدة الحكومة الصينية، نفذت شركات اللقاحات الصينية عمليات إنتاج مشتركة للقاحات في مصر والإمارات وإندونيسيا وماليزيا والبرازيل وتركيا وباكستان والمكسيك، حيث يتجاوز الإنتاج 200 مليون جرعة.

وأشار إلى أن 84 من بين 140 دولة وقّعت وثائق تعاون في إطار الحزام والطريق مع الصين، اقترحت استخدام اللقاحات الصينية في النصف الأول من العام الجاري، وأن الصين استجابت بشكل إيجابي لجميع هذه الدول وقدمت لقاحات لها.

وأكد المسئول الصيني أن بلاده ستواصل العمل مع جميع الأطراف في المستقبل لدعم التعاون في اللقاحات، وتحسين إمكانية الحصول على اللقاحات بتكلفة معقولة في الدول النامية، لتقديم إسهام أكبر في مكافحة الوباء ودعم التعافي الاقتصادي.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع إلى 185 مليونا و582 ألفا و662 حالة.

وأفادت الجامعة- حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة- بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و10 آلاف و839 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و790 ألفا و513 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 606 آلاف و476 حالة.. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 30 مليونا 752 ألفا 950 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 405 آلاف 939 حالة.

 

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وائل لطفي

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