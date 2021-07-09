محمد السادات: «جيهان السادات كانت أول الداعمين لثورة 30 يوليو»

شارك النائب السابق محمد أنور السادات في جنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات بالنصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من قيادات ورجال الدولة.

وقال النائب السابق إن السيدة جيهان السادات كانت مثال للزوجة المخلصة لزوجها ولوطنها، فهي استطاعت أن تكون خير مثال للسند الوفي لزوجها خلال الأزمات والصعاب وذلك ما سوف يذكره التاريخ عن السيدة العظيمة زوجة الراحل السادات.

وأكد على أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لمراسم الجنازة الخاصة بجيهان السادات ومنحها وسام الكمال فهو تكريم لها بعد موتها، لافتا إلي أنها كانت أول الداعمين لثورة 30 يوليو.

وأضاف: «كان لها أدوارا عظيمة وطنية خلال حياة زوجها الراحل أنور السادات واستكملت مسيرتها الوطنية أيضا بعد موتها، مشيرا إلى أنها تستحق أن يظل التاريخ يذكرها ويدعمها».

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي جنازة السيدة جيهان السادات بالنصب التذكاري بالجندي المجهول في مدينة نصر وشارك فى تشيع الجنازة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة وعدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وشهد محيط النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة مصر، تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الجيش والشرطة لتأمين الطرق المؤدية له، وزينت أعلام مصر المكان كما تم وضع أكاليل الزهور وتعقيم المنصة وتجهيزها بشكل كامل، بحضور وسائل إعلام محلية ودولية.

وتوفيت صباح اليوم الجمعة السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات عن عمر يناهز الـ88 عاما، بعد تدهور حالتها الصحية خلال الآونة الأخيرة.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسي السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس محمد أنور السادات، وقالت في بيان لها: "السيدة جيهان السادات قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة والذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة".

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بمنح السيدة جيهان وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.