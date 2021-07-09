قبل امتحانات الثانوية العامة.. أكثر الأبراج قدرة على التحصيل الدراسي

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة يشعر الطلاب بالتوتر ويرغبون في تحصيل أكبر قدر من المعلومات بأقل وقت ممكن وطبقا لعلم الفلك فإن هناك أبراج تتميز بالقدرة على التحصيل الدراسي أكثر من غيرها.

ونعرض لكم في السطور التالية ما هي هذه الأبراج لكي يستغلوا نقاط قوتهم في تحصيل أكبر قدر من المناهج الدراسية ومراجعتها قبيل الامتحانات مع تفادي نقاط الضعف التي بإمكانها التأثير على الامتحان.

برج العذراء



من الأبراج التي تحجز لنفسها مقعدا متقدماً في درجات الذكاء وتكمن أكبر قدرات العذراء في كونه مغرماً بالتفاصيل الدقيقة وبالتالي فإن الطلاب من مواليد برج العذراء يكون لديهم قدرة علي التحليل بإمكانهم الاستفادة منها في المناهج الدراسية أكبر من غيرهم.

ولكن ما على العذراء تجنبه هو الإفراط في المعلومات الجانبية الصغيرة والتركيز علي المعلومات الأكبر والأهم خاصة لدى طلاب الشعبية الأدبية حتي لا يضيع مجهوده هباء.

برج السرطان

برج السرطان المائي يتربع علي عرش الأبراج الأقوى من حيث الذاكرة وله درجة عالية من الذكاء كذلك وبإمكانه الاستفادة من هذه الذاكرة في حفظ وتذكر كافة المعلومات المتعلقة بالمنهج الدراسي.

ولكن ما على السرطان تجنبه هو التقلبات المزاجية والدخول في الاكتئاب خلال هذه الفترة حتي لا يشتت انتباهه فهذا البرج الحساس سريع التعرض للاكتئاب.

برج العقرب

مولود برج العقرب المائي صاحب أعلي تفكير مكثف من بين كافة الأبراج وبناء عليه بإمكانه الاستفادة من هذه القدرة لتجميع اكبر قدر من المعلومات في أقل وقت وقتت إذا ما وضع نيته علي التركيز في المادة الدراسية التي بين يديه.

برج الدلو

مولود برج الدلو الهوائي يتمتع بتفكيره الموضوعي وذكائه اللافت وهو من أشد الأبراج إبداعا خاصة في الشعبة العلمية وهذا الأمر سيساعده علي حل أصعب الأمور ولكن ما علي الدلو توخي الحذر منه هو الإفراط في الإبداع خلال فترة الامتحانات والتركيز علي محتوي المنهج لإحراز نتيجة ملائمة.