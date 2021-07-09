«الحكامنة» بطلاً لدوري حزب مستقبل وطن في بني سويف

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز بني سويف، دوري كرة قدم خماسي بمشاركة جميع فرق الوحدات الحزبية بالمركز، حيث شارك 47 فريقًا تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات وتمت إجراء المباريات على 6 ملاعب كل مجموعة في مجلس قروي.

وذلك انطلاقاً من إهتمام حزب مستقبل وطن بممارسة الرياضة والقيام بواجبه المجتمعي نحو المواطنين وشباب الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الاول لرئيس الحزب، وبرعاية النائب حسام العمدة أمين عام الحزب بالمحافظة، وبإشراف النائبة منى عبد الله امين التنظيم،

حيث صعد الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أحسن 4 فرق بالمركز الثالث بالمجموعات، ليصل عدد الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني، وصعدت 4 فرق للأدوار النهائية: وهم من المجموعة الأولى (باروط و أهوة) والمجموعة الثانية (السعادنة والحكامنة)، ليصل فريقا اهوه والحكامنة إلى المباراة النهائية والتي انتهت بفوز فريق الحكامنة بضربات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملاعب مركز شباب قرية تزمنت الشرقية.

وقدم المهندس طارق مخيمر القائم بعمل أمين حزب مستقبل وطن بمركز بني سويف الشكر لكافة الوحدات الحزبية التي شاركت في البطولة، وساعدت على الظهور بالشكل المميز التي أقيمت بقيادة تحكيمية من حكام الإتحاد المصري للميني فوتبول، مشيرا إلى أن المباراة النهائية شهدت حضور نواب رئيس مدينة بني سويف وقيادات حزب مستقبل وطن بالمحافظة، معلنًا عن تمثيل فريق الحكامنة مركز بني سويف في التصفيات النهائية للحزب على مستوى المحافظة.

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