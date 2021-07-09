الجمعة 09 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الحكامنة» بطلاً لدوري حزب مستقبل وطن في بني سويف

البطولة
البطولة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز بني سويف، دوري كرة قدم خماسي بمشاركة جميع فرق الوحدات الحزبية بالمركز، حيث شارك 47 فريقًا تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات وتمت إجراء المباريات على 6 ملاعب كل مجموعة في مجلس قروي.

وذلك انطلاقاً من إهتمام حزب مستقبل وطن بممارسة الرياضة والقيام بواجبه المجتمعي نحو المواطنين وشباب الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الاول لرئيس الحزب، وبرعاية النائب حسام العمدة أمين عام الحزب بالمحافظة، وبإشراف النائبة منى عبد الله امين التنظيم،

حيث صعد الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أحسن 4 فرق بالمركز الثالث بالمجموعات، ليصل عدد الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني، وصعدت 4 فرق للأدوار النهائية: وهم من المجموعة الأولى (باروط و أهوة) والمجموعة الثانية (السعادنة والحكامنة)، ليصل فريقا اهوه والحكامنة إلى المباراة النهائية والتي انتهت بفوز فريق الحكامنة بضربات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملاعب مركز شباب قرية تزمنت الشرقية.

وقدم المهندس طارق مخيمر القائم بعمل أمين حزب مستقبل وطن بمركز بني سويف الشكر لكافة الوحدات الحزبية التي شاركت في البطولة، وساعدت على الظهور بالشكل المميز التي أقيمت بقيادة تحكيمية من حكام الإتحاد المصري للميني فوتبول، مشيرا إلى أن المباراة النهائية شهدت حضور نواب رئيس مدينة بني سويف وقيادات حزب مستقبل وطن بالمحافظة، معلنًا عن تمثيل فريق الحكامنة مركز بني سويف في التصفيات النهائية للحزب على مستوى المحافظة. 

FB_IMG_1625848863361
FB_IMG_1625848863361
FB_IMG_1625848858458
FB_IMG_1625848858458
بني سويف محافظة حزب مستقبل وطن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مدينة بنى سويف مستقبل وطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

حبس «موكا حجازى» لاتهامها بالتحريض على الفسق

بالمجان.. الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم منتخب المغرب

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

النيابة تأمر بإيداع موكا حجازى فى دار رعاية وضبط وإحضار شريكها

وفاة جيهان السادات.. والرئيس السيسى يمنحها «وسام الكمال» ويطلق اسمها على «محور الفردوس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

جيهان السادات.. أم الأبطال

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: لا توجد إصابات خاطئة

إسرائيل تفرض عزلًا لأى شخص يدخل إليها اعتبارًا من 16 يوليو

قطر تدين الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطينى