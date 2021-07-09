محافظ القليوبية يتفقد استعدادات انطلاق امتحانات الثانوية العامة

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، مدن بنها وطوخ وقها وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة لمتابعة الإجراءات والتدابير اللازمة التي قامت بها مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لانطلاق امتحانات الثانوية العام للعام الدراسي 2020/2021، والمقرر لها غدًا السبت للشعبة الأدبية، وبعد غد الأحد للشعبة العلمية.



وأكد محافظ القليوبية ضرورة توفير كافة السبل لأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.



وقد قام الهجان بجولة بمدارس ناصر الإعدادية (بها لجنة ثانوية عامة) ومدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها ومدارس طوخ الثانوية بنات والتجريبية بمدينة طوخ ومدرسة قها الثانوية بمدينة قها ومدارس شبرا الثانوية بنات وشبرا التجريبية بحي غرب شبرا الخيمة، ومدرسة بهتيم الثانوية بنات بحي شرق شبرا الخيمة.



من جانبه أوضح ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب لراحة الطلاب والطالبات، مشيرا إلى الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا، كالتباعد بين الطلاب ومراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد عن ١٤ طالبا وطالبة في كل حجرة امتحانية باللجنة، مع متابعة استلام وتوزيع كل أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان، فضلا عن توفير طبيب بكل لجنة، مشيرا إلى أن 34 ألف طالب وطالبة سيؤدون امتحانات الثانوية العام هذا العام موزعين على 135 لجنة على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر أن المحافظ تابع مع وكيل التعليم التجهيزات النهائية التي تم تنفيذها باللجان الخاصة بالإجراءات الوقائية ووسائل الراحة من إضاءة وتهوية وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة ومراجعة توصيلات المرافق من الكهرباء، والمياه وتوفير مصادر بديلة للتيار، والتجهيزات الخاصة باستراحات المراقبين المغتربين ودعمها بكافة وسائل الإعاشة، بجانب مراجعة خطة تأمين خط سير أوراق الأسئلة والإجابات ذهاباً وإياباً بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن.