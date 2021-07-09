الجمعة 09 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حالة وفاة و14 إصابة جديدة بكورونا فى اليمن

كورونا في اليمن
كورونا في اليمن

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة واحدة و14 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أعلنت اللجنة في بيان، بحسب موقع "اليمن نت"، تسجيلها تسع حالات شفاء، منها ثلاث في مأرب، وثلاث في المهرة، واثنتان في تعز، وواحدة في حضرموت.

ومنذ تسجيل أول إصابة بالوباء في اليمن في 10 إبريل من العام الماضي، وصل إجمالي حالات الإصابة المسجلة رسمياً بالفيروس في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى “6940” حالة إصابة مؤكدة، شفيت منها “4128” حالة، وتوفيت “1366” حالة.

وكان وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح قد حذر الثلاثاء الماضي من احتمال قدوم الموجة الثالثة من الوباء، والتي اجتاحت مؤخراً عدداً من الدول، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

ويؤكد مراقبون أن عدد الإصابات بكورونا في اليمن أعلى بكثير من الرقم المعلن، بسبب ضعف الإمكانيات المتاحة داخل البلاد لمواجهة الوباء، بالإضافة لنقص الإبلاغ بسبب تخوف الكثير من اليمنيين من التوجه للمستشفيات.

ورجَّحت وزارة التنمية الدولية البريطانية أن العدد الفعلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في اليمن قد يتخطى مليون حالة، فيما توقعت منظمة الصحة العالمية، أن الوباء قد يصيب أكثر من نصف اليمنيين (حوالي 16 مليونا)، ويقتل أكثر من 40 ألف يمني بسبب الوباء.

وحتى لحظة كتابة الخبر، بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، 186 مليوناً و 570 ألف إصابة مؤكدة، شفيت منها 170 مليوناً و 669 ألف حالة، وبلغ عدد الوفيات أربعة ملايين و 30 ألف حالة، بحسب موقع “worldometers”.

اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا اليمن إصابات وفيات حالات شفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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