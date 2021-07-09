وزير خارجية تونس: التضامن الدولى الحل الوحيد لمواجهة كورونا

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تهدد البشرية جمعاء لن تكون إلا باعتماد مقاربات تقوم على التضامن الدولي والإسراع بتعميم اللقاحات والمستلزمات الطبية على الدول الأكثر تضررا من هذا الوباء، مثمنا الدعم الهام الذي قدمته الصين لتونس لدعم المجهود الوطني لمجابهة الفيروس التاجي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية صدر اليوم الجمعة أن ذلك جاء خلال لقاء الجرندي، سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس تشانغ جيان قوه.

ونوه الجرندي خلال اللقاء بمستوى العلاقات الثنائية التونسية الصينية، مؤكدا حرص تونس على مزيد من تعزيز هذه العلاقات وإثرائها في شتى الميادين.

من جانبه، عبر السفير الصيني عن ارتياحه لمستوى العلاقات القائمة بين البلدين على كافة الأصعدة، مؤكدا عزم الصين مواصلة دعمها لتونس ومساعدتها على احتواء جائحة كورونا وتخفيف تبعاتها.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع إلى 185 مليونا و582 ألفا و662 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة- بأن إجمالي الوفيات الناجمة

عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و10 آلاف و839 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و790 ألفا و513 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 606 آلاف و476 حالة .. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 30 مليونا 752 ألفا 950 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 405 آلاف 939 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.