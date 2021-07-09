الجمعة 09 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الكحول والساونا.. 6 أسباب غير معروفة تزيد فرص الإصابة بضغط الدم

إرتفاع ضغط الدم
إرتفاع ضغط الدم

يعتبر تدخين السجائر والإفراط في تناول الأملاح، من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، فهناك العديد من العادات الأخرى التي يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ذكر الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي، بعض الأسباب المحتملة لارتفاع  ضغط الدم غير تدخين السجائر والإفراط في تناول الصوديوم.

الأطعمة السكرية:

استهلاك الكثير من المواد السكرية ليس سيئًا فقط للأسنان، ولكن أيضًا لضغط الدم، وهذا يرجع إلى حقيقة أن السكر المكرر يمكن أن يؤدي إلى التهاب الأعصاب.

فوفقًا للخبراء يمكن إلقاء اللوم على الالتهاب في عدد من المشاكل الصحية الخطيرة، من بينها ارتفاع ضغط الدم.

شرب الكثير من الكحول:

الكحول يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية عند تناوله، فإن شرب الكثير منه يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، كما يمكن أن يجعل النوم الجيد بعيد المنال.

الإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم:

هل تستيقظ وأنت تشعر بعدم الانتعاش في الصباح؟ قد تكون مصابًا بانقطاع النفس النومى، وهو سبب أقل شهرة لارتفاع ضغط الدم. 

كما يتسبب اضطراب النوم في انقطاع التنفس أثناء النوم، مما يمنعك من الحصول على نوم جيد.

التعرض للضغط دائما:

في عصرنا هذا، يعد الإجهاد المزمن أمرًا شائعًا، فوفقًا للخبراء فهو شيء يجب إدارته جيدًا، حيث يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لذا عليك بذل قصارى جهدك لتجنب أكبر قدر ممكن من الضغوطات.

استخدام حمامات البخار والأحواض الساخنة:

عند الحديث عن موانع الإجهاد، يستخدم الكثير من الناس الساونا أو أحواض المياه الساخنة للاسترخاء، ومع ذلك فإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فيجب أن تبحث عن بعض أنشطة الاسترخاء الأخرى، حيث يمكن أن تتسبب حمامات الساونا وأحواض الاستحمام الساخنة في زيادة ضغط الدم خاصةً إذا تم تشخيص إصابتك بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تناول بعض الأعشاب:

يعتقد الكثير من الناس أنه من الآمن تناول المكملات العشبية لأنها طبيعية بالكامل، ومع ذلك يمكن أن تكون بعض الأعشاب قوية جدًا لدرجة أنها يمكن أن تتداخل مع عمل أدوية ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم السجائر توقف التنفس ضغط الدم السكر الساونا الكحول

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

أول رد من المدير المالى لـ«الزمالك» على ضم رمضان صبحى

الأمن يفحص فيديو سرقة صندوق تبرعات للأيتام من أمام مسجد ببهتيم

بالمجان.. الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم منتخب المغرب

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

حبس «موكا حجازى» لاتهامها بالتحريض على الفسق

بعد واقعة التزوير بمعرض الكتاب.. «الدستور» تخترق عالم الإصدارات الوهمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكارى

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

جيهان السادات.. أم الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات

سارة شريف تكتب: لا توجد إصابات خاطئة

إسرائيل تفرض عزلًا لأى شخص يدخل إليها اعتبارًا من 16 يوليو