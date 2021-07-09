الكحول والساونا.. 6 أسباب غير معروفة تزيد فرص الإصابة بضغط الدم

يعتبر تدخين السجائر والإفراط في تناول الأملاح، من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، فهناك العديد من العادات الأخرى التي يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ذكر الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي، بعض الأسباب المحتملة لارتفاع ضغط الدم غير تدخين السجائر والإفراط في تناول الصوديوم.

الأطعمة السكرية:

استهلاك الكثير من المواد السكرية ليس سيئًا فقط للأسنان، ولكن أيضًا لضغط الدم، وهذا يرجع إلى حقيقة أن السكر المكرر يمكن أن يؤدي إلى التهاب الأعصاب.

فوفقًا للخبراء يمكن إلقاء اللوم على الالتهاب في عدد من المشاكل الصحية الخطيرة، من بينها ارتفاع ضغط الدم.

شرب الكثير من الكحول:

الكحول يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية عند تناوله، فإن شرب الكثير منه يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، كما يمكن أن يجعل النوم الجيد بعيد المنال.

الإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم:

هل تستيقظ وأنت تشعر بعدم الانتعاش في الصباح؟ قد تكون مصابًا بانقطاع النفس النومى، وهو سبب أقل شهرة لارتفاع ضغط الدم.

كما يتسبب اضطراب النوم في انقطاع التنفس أثناء النوم، مما يمنعك من الحصول على نوم جيد.

التعرض للضغط دائما:

في عصرنا هذا، يعد الإجهاد المزمن أمرًا شائعًا، فوفقًا للخبراء فهو شيء يجب إدارته جيدًا، حيث يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لذا عليك بذل قصارى جهدك لتجنب أكبر قدر ممكن من الضغوطات.

استخدام حمامات البخار والأحواض الساخنة:

عند الحديث عن موانع الإجهاد، يستخدم الكثير من الناس الساونا أو أحواض المياه الساخنة للاسترخاء، ومع ذلك فإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فيجب أن تبحث عن بعض أنشطة الاسترخاء الأخرى، حيث يمكن أن تتسبب حمامات الساونا وأحواض الاستحمام الساخنة في زيادة ضغط الدم خاصةً إذا تم تشخيص إصابتك بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تناول بعض الأعشاب:

يعتقد الكثير من الناس أنه من الآمن تناول المكملات العشبية لأنها طبيعية بالكامل، ومع ذلك يمكن أن تكون بعض الأعشاب قوية جدًا لدرجة أنها يمكن أن تتداخل مع عمل أدوية ارتفاع ضغط الدم.