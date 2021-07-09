السفارة البريطانية بالقاهرة تنشر صورًا نادرة لجيهان السادات

نشرت السفارة البريطانية بالقاهرة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الجمعة، صورا فوتوغرافية للسيدة جيهان السادات والرئيس الراحل محمد أنور السادات خلال زيارتهما إلى المملكة المتحدة عام 1975.

وتعليقا على الصور النادرة، كتبت السفارة: "في ذكرى السيدة الأولى الراحلة السيدة ⁧‫جيهان السادات‬⁩، تنشر السفارة البريطانية صوراً من أرشيفها للسيدة جيهان بصحبة زوجها الرئيس السادات في زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة عام 1975، وتظهر في الصور مع رئيس الوزراء، آنذاك، هارولد ويلسون وزعيمة المعارضة، آنذاك، مارجريت تاتشر".

كانت السفارة قد نعت في وقت سابق السيدة جيهان السادات التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم.

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