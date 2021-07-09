وزير البترول عن جيهان السادات: «السيسي كرمها في حياتها ومماتها»

شارك المهندس طارق الملا في مراسم الجنازة العسكرية للسيدة الراحلة جيهان السادات التي أقيمت بالنصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من فيادات ورجال الدولة.

وقدم الملا التعازي لأسرتها وللشعب المصري بالكامل خاصة وأنها كانت زوجة رئيس وقائد الراحل محمد أنور السادات، مؤكدا على أنها كانت خير قدوة لكل زوجة مصرية وضربت مثلا عظيما للوفاء خلال فترات السلم والحرب ولها ظور وطني عظيم لايمكن أن ينكره أو ينسى التاريخ.

وتابع: «من العظيم تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها خلال حياتها وتكريمها بعد موتها من خلال إطلاق اسمها على أحد المحاور محور الفردوس تكريما وتخليدا لدورها الوطني».

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي جنازة السيدة جيهان السادات بالنصب التذكاري بالجندي المجهول في مدينة نصر وشارك فى تشيع الجنازة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة وعدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وشهد محيط النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة مصر، تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الجيش والشرطة لتأمين الطرق المؤدية له، وزينت أعلام مصر المكان كما تم وضع أكاليل الزهور وتعقيم المنصة وتجهيزها بشكل كامل، بحضور وسائل إعلام محلية ودولية.

وتوفيت صباح اليوم الجمعة السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات عن عمر يناهز الـ88 عاما، بعد تدهور حالتها الصحية خلال الآونة الأخيرة.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسي السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس محمد أنور السادات، وقالت في بيان لها: "السيدة جيهان السادات قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة والذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة".

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بمنح السيدة جيهان وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.