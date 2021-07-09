الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

الاتحاد الأوروبي ينعى جيهان السادات: سيدة عظيمة قاتلت ببسالة من أجل السلام

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

نعى وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.

وأكد وفد المفوضية -في تصريح صحفي- أنه تلقى "بحزن وفاة السيدة الأولى السابقة السيدة جيهان السادات" التى وصفها بانها "سيدة عظيمة قاتلت ببسالة من أجل السلام والعدالة، مع التركيز بشكل خاص دائمًا على تمكين المرأة".

وأعرب الوفد الأوروبي عن تعازيه لعائلة وأصدقاء الفقيدة الراحلة.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان، التي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بمنح السيدة جيهان وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

بداية المرض لدى جيهان السادات كان في 24 يونيو 2021، إذ كشفت عائلة السادات عن تعرض جيهان لأزمة صحية طارئة استدعت الحالة مكوثها في المستشفى، وكان القدر أقوى بوفاتها اليوم 9 يوليو.

ولدت جيهان صفوت رؤوف بمدينة القاهرة في 29 أغسطس 1933، وهي الفتاة الوحيدة بين أخين ووالدها هو الجراح صفوت رؤوف من زوجته الإنجليزية كلاديس كترل.
 

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