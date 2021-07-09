25 وفاة و1390 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيل ألف و390 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و268 ألفا و491 حالة.



وذكرت الوزارة - وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية - أنه تم تسجيل 25 وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 127 ألفا و756 حالة.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع إلى 185 مليونا و582 ألفا و662 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة- بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و10 آلاف و839 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و790 ألفا و513 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 606 آلاف و476 حالة، فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 30 مليونا 752 ألفا 950 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 405 آلاف 939 حالة.