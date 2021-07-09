«فايزر» تعلن عن جرعة ثالثة إضافية لمواجهة سلالات كورونا المتحورة

أفادت شركة (فايرز) الأمريكية بأنها ترغب في الحصول على إذن لإعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا لمواجهة السلالات المتحورة.



وقالت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية إن الشركة تأمل في تسليم نتائج التجارب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في غضون الأسابيع المقبلة.



وذكرت الصحيفة أن الجرعة المعززة المقترحة سيتم تناولها في غضون 12 شهرًا من الجرعة الثانية من اللقاح وستوفر مقاومة أفضل ضد سلالة دلتا الجديدة التي تنتشر في أمريكا وأماكن أخرى حول العالم.



ويتم استخدام لقاح كوفيد-19 من شركة فايزر على نطاق واسع في العديد من البلدان لمحاربة الجائحة بنجاح.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع إلى 185 مليونا و582 ألفا و662 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة- بأن إجمالي الوفيات الناجمة

عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و10 آلاف و839 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و790 ألفا و513 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 606 آلاف و476 حالة، فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 30 مليونا 752 ألفا 950 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 405 آلاف 939 حالة.