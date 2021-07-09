الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

دبلوماسى روسى: مستعدون لإجراء مباحثات مباشرة مع واشنطن بشأن الأزمة السورية

ألكسندر لافرينتيف
ألكسندر لافرينتيف

أعرب المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لإجراء مباحثات مباشرة مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة السورية.

وقال لافرينتيف - في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية -: "إننا نبقى الاتصالات مع الولايات المتحدة على أوجه متعددة، ليس فقط فيما يخص الأزمة السورية، ولكن في قضايا تشمل الاستقرار الاستراتيجي والأمن السيبراني"، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي منفتح على الاتصالات على مستوى الخبراء أو غيره من المستويات الأخرى.

وأعرب الدبلوماسي الروسي عن تطلعه في أن يبدي الجانب الأمريكي استعداده للتعاون عبر اتخاذ إجراءات ملموسة، مُشيرًا إلى أن موسكو تعتبر نتائج قمة جنيف الروسية الأمريكية "بادرة إيجابية حول استعداد الولايات المتحدة لإقامة تعاون بناء بين البلدين على مختلف المستويات".

في سياق آخر، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، أهمية المفاوضات مع حركة طالبان، واصفًا إياها بـ"الضرورية للغاية"، وأن الرئيس فلاديمير بوتين يتابعها عن كثب.

وقال بيسكوف: "بالطبع، الرئيس بوتين على دراية بذلك"، مُشددًا على أن "هذه الاتصالات ضرورية.. مع الأخذ بعين الاعتبار حدة الوضع في أفغانستان وتطورات الموقف الراهن على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان".

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