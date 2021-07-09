الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان فى فيديوجراف، عن خطوات التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى ضرورة الدخول على الموقع الإليكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg،ثم الضغط على التسجيل لتلقى اللقاح، ثم اختيار الفئة المناسبة.

وأضافت أنه يتم تسجيل البيانات الأساسية مع ضرورة التأكد من أن رقم الهاتف مرتبط بتطبيق واتساب.

وفى حال كان الشخص ضمن فئات الأمراض المزمنة المصاب به بشكل صحيح، وارفق صورة بطاقة الرقم القومي وصور التقارير الطبية.

وفى حالة كبار السن ارفق صورة بطاقة الرقم القومى فقط، ثم اقرأ الإقرار جيداً وقم بالموافقة عليه، ثم احتفظ برقم الطلب لحين التواصل معك من أجل الحصول على اللقاح.

وأكدت أنه تم زيادة عدد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى 429 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يتم استقبال المترددين على مراكز لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءاً.

وقالت إن هناك إقبال الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل لتلقي لقاح كورونا خلال الأسابيع الماضية

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر أثبتوا فعاليتهم ومأمونيتهم من خلال الدراسات التى أجريت عليهم، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية. 

 أشارت إلى انه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥

الصحة فيروس كورونا اللقاح البيانات الأساسية الأمراض المزمنة التقارير الطبية لقاحات فيروس كورونا

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وائل لطفي

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