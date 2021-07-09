الأسد يرسل برقية تعزية إلى الرئيس الروسي في ضحايا الطائرة المنكوبة

بعث الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، برقية إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعرب فيها عن تعازيه بضحايا حادث طائرة الركاب المدنية التي تحطمت في منطقة كامتشاتكا الروسية.

وجاء في برقية الأسد للرئيس بوتين: "لقد أحزننا نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا والذي أسفر عن خسائر في الأرواح، أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى الشعب الروسي بأحر التعازي القلبية راجيا من الله أن يلهم ذويهم الصبر والسكينة".

وأضاف الرئيس الأسد: "نحن نشارككم مشاعر الحزن والألم لهذا الحادث المؤسف، ونتمنى أن يجنب الله بلادكم وشعبكم الصديق كل مكروه وأذى".

ولقي 28 شخصا حتفهم في حادث تحطم طائرة ركاب من طراز "أن-26" ذات المحرك الخفيف في إقليم كامتشاتكا أقصى شرق روسيا أمس الأول بحسب مصدر في شركة الطيران الروسية.

وكانت الطائرة التابعة لشركة نقل محلية متوجهة في رحلة من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي إلى بلدة بالانا وقد انقطع الاتصال بها خلال الرحلة.

وكان على متن الطائرة، حسب وزارة الطوارئ، 28 شخصا وهم 22 راكبا بينهم طفل واحد، وطاقم مكون من 6 أفراد.

و ذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن فرق الإنقاذ عثرت حتى الآن على جثث 19 شخصا في موقع تحطم الطائرة "أن – 26" في «كامتشاتكا».

وقال مصدر في المكتب الصحفي للوزارة بهذا الشأن: "خلال عملية البحث قبالة سواحل كامتشاتكا، تم العثور على بقايا عشر جثث أخرى للضحايا"، إضافة إلى 9 جثث كان أعلن عنها في وقت سابق، مشيرا إلى أن العمل يتواصل في موقع تحطم الطائرة.

ويبحث التحقيق في ثلاث روايات تتمثل في الظروف الجوية غير المواتية والعطل الفني، أو الخطأ البشري في قيادة الطائرة، وفتحت قضية جنائية بالخصوص، فيما أعلنت المنطقة الحداد على أرواح الضحايا لمدة 3 أيام.