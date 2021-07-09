السيطرة على حريق معرض سجاد وسيارة ملاكى فى بنى سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، منذ قليل، على حريق شب في معرض للسجاد وسيارة ملاكي كانت تتواجد أمامه بشارع طراد النيل في مدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتبين من المعاينة الأولية أن ماسًا كهربائيًا قد يكون سببًا للحريق، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا، من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بنشوب حريق داخل معرض للسجاد بشارع طراد النيل في مدينة الواسطى شمال المحافظة، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع امتداده، وإخطار مرفق الإسعاف لتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لنقل اي حالات إصابة في حال حدوثها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ورجحت التحريات الأولية حدوث ماس كهربائي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على رأس 3 سيارات من الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، حيث تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

الحريق