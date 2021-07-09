تخاف الوحدة وتكره أيام المدرسة.. من هي هدى المفتي بطلة كليب عمرو دياب الجديد؟

عقب ساعات من طرح الفنان المصري عمرو دياب فيديو كليب لأغنيته الجديدة " الدنيا بترقص"، عبر يوتيوب"، أثار ظهور الممثلة المصرية هدى المفتي في فيديو كليب وهي ترقص، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما تصدرت محركات البحث في الساعات الماضية.

كما ظهر عمرو خلال الكليب بـ4 إطلالات صيفية مختلفة، ارتدى خلالها 3 نظارات شمسية متنوعة الأشكال، واستعان بمجموعة راقصات أجنبيات.

وفي ذلك السياق ترصد "الدستور" محطات في حياة هدى المفتي

كشفت هدى المفتي أنها تكره أيام المدرسة ولا تفضل الحديث عنها، بالإضافة لخوضها تجارب عاطفية كثيرة وتحدثت "المفتي" في تصريحات صحفية، عن الجوانب الإنسانية والمؤثرة في حياتها سواء على الصعيد الشخصي أو المهني.

وتقول عن أيام الطفولة إنها دومًا ما كانت تطرح تساؤلات كثيرة وتحتاج تفسيرات لكل ما يحدث حولها بالإضافة إلى أنها لم يكن لها أصدقاء مقربين خلال فترة الطفولة لكنها تحب أسرتها وتفضل اللعب والتجمعات العائلية.

وفي سياق متواصل بسؤالها عن أكثر الأشياء التي تخشاها في حياتها، تعبر هدى المفتي بأنها تخاف من الشعور بالوحدة.

-من الأزياء للتمثيل

هي عارضة وممثلة من مواليد 8 ديسمبر ولدت في القاهرة، انضمت للتمثيل بعد دراستها، وقد حققت نجاح ملحوظ في الأعمال التي قامت بها، كما أنها نجحت أيضا من خلال انضمامها لوكالة CAT، وهي أول وكالة عربية لإدارة أعمال النجوم، التي تضم عدداً كبيراً من نجوم الفن.