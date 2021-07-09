الجمعة 09 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تخاف الوحدة وتكره أيام المدرسة.. من هي هدى المفتي بطلة كليب عمرو دياب الجديد؟

هدى المفتي
هدى المفتي

عقب ساعات من  طرح الفنان المصري عمرو دياب فيديو كليب لأغنيته الجديدة " الدنيا بترقص"، عبر يوتيوب"، أثار ظهور الممثلة المصرية هدى المفتي في فيديو كليب وهي ترقص، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما تصدرت محركات البحث في الساعات الماضية.

كما ظهر عمرو خلال الكليب بـ4 إطلالات صيفية مختلفة، ارتدى خلالها 3 نظارات شمسية متنوعة الأشكال، واستعان بمجموعة راقصات أجنبيات.

وفي ذلك السياق ترصد "الدستور" محطات في حياة هدى المفتي

كشفت هدى المفتي أنها تكره أيام المدرسة ولا تفضل الحديث عنها، بالإضافة لخوضها تجارب عاطفية كثيرة وتحدثت "المفتي" في تصريحات صحفية، عن الجوانب الإنسانية والمؤثرة في حياتها سواء على الصعيد الشخصي أو المهني.

وتقول عن أيام الطفولة إنها دومًا ما كانت تطرح تساؤلات كثيرة وتحتاج تفسيرات لكل ما يحدث حولها بالإضافة إلى أنها لم يكن لها أصدقاء مقربين خلال فترة الطفولة لكنها تحب أسرتها وتفضل اللعب والتجمعات العائلية.

وفي سياق متواصل بسؤالها عن أكثر الأشياء التي تخشاها في حياتها، تعبر هدى المفتي بأنها تخاف من الشعور بالوحدة.

-من الأزياء للتمثيل

هي عارضة وممثلة من مواليد 8 ديسمبر ولدت في القاهرة، انضمت للتمثيل بعد دراستها، وقد حققت نجاح ملحوظ في الأعمال التي قامت بها، كما أنها نجحت أيضا من خلال انضمامها لوكالة CAT، وهي أول وكالة عربية لإدارة أعمال النجوم، التي تضم عدداً كبيراً من نجوم الفن.

مواقع التواصل مصر عمرو دياب الفن هدى اامفتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

أول رد من المدير المالى لـ«الزمالك» على ضم رمضان صبحى

الأمن يفحص فيديو سرقة صندوق تبرعات للأيتام من أمام مسجد ببهتيم

بالمجان.. الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم منتخب المغرب

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

حبس «موكا حجازى» لاتهامها بالتحريض على الفسق

بعد واقعة التزوير بمعرض الكتاب.. «الدستور» تخترق عالم الإصدارات الوهمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكارى

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

جيهان السادات.. أم الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات

سارة شريف تكتب: لا توجد إصابات خاطئة

إسرائيل تفرض عزلًا لأى شخص يدخل إليها اعتبارًا من 16 يوليو