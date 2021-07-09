نجلتا السيدة جيهان السادات ترافقان جثمانها إلى مثواها الأخير (فيديو)

حتى نزول القبر

تأثر أبناء السيدة الراحلة جيهان السادات خلال لحظات الوداع الأخير وتشييع جثمانها لمثواه الأخير، ودخل كل منهم في نوبة بكاء أثناء الدعاء لها بعد دفنها وانتهاء مراسم الجنازة العسكرية لها في النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر، وحرصت ابنتاها على مرافقتها في لحظاتها الأخيرة حتى خلال نزول القبر، وذلك بحضور أبنائها وأخواتها وأحفادها.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي جنازة السيدة جيهان السادات بالنصب التذكاري بالجندي المجهول في مدينة نصر.

وشارك فى تشييع الجنازة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة وعدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتوفيت صباح اليوم الجمعة السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات عن عمر يناهز الـ88 عاما، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية خلال الآونة الأخيرة.

وتقام مراسم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات في تمام الساعة الرابعة عصراً أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة نصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسي السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس محمد أنور السادات، وقالت في بيان لها: "السيدة جيهان السادات قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة والذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة".

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بمنح السيدة جيهان وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

وتعرضت السيدة جيهان السادات لوعكة صحية شديدة منذ أشهر، وخلال الشهر الماضي دخلت العناية المركزة لتلقي العلاج، وبالفعل حالتها بدأت في التحسن، وأوصى الأطباء بخروجها واستكمال علاجها بالمنزل، ولكن القدر قال كلمته ولفظت أنفاسها الأخيرة منذ قليل، بعد تأخر حالتها فجأة.

وقال مصدر طبي إن السيدة جيهان السادات كانت تعاني أمراضاً عديدة نتيجة مضاعفات مرض السرطان الذي أنهك جسدها، وهو ما اضطرها للسفر إلى خارج مصر ثم العودة منذ شهور، لافتاً إلى أنها حرصت وفقاً لتعليمات الأطباء على العلاج داخل منزلها في محاولة لتخفيف آلام المرض.

مراسم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

مراسم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

مراسم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

مراسم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

مراسم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

مراسم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات