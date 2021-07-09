الجمعة 09 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يشهد إصدار أول رخصة من المركز التكنولوجى المتنقل

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد طارق رحمي، محافظ الغربية مساء اليوم الجمعة، إصدار أول رخصة من المركز التكنولوجي المتنقل في شارع حسان بن ثابت بحي ثان طنطا، بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، وعادل داود رئيس حي أول طنطا، وحسناء الباجوري ممثلة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة قد تسلمت المركز المتنقل من وزارة التنمية المحلية، ليجوب قرى ومدن المحافظة لتقديم كافة الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بشكل أسرع من خلال تجهيزه بكافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية من (أجهزة حاسب آلي، طابعات متعددة الأغراض، خدمة إنترنت، مقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين).

وأضاف رحمي أن هذه المراكز تأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ورفع كفاءة العنصر البشري وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل فعال وميسر ومتكامل في كافة المراكز والمدن، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير، حيث سيتم تقديم ٤٧ خدمة مختلفة من خلال أحدث الأجهزة التي ستمكن المواطن من الحصول على المستندات دون الحاجة إلى التوجه للوحدات المحلية أو المركز التكنولوجي.

كما أوضح المحافظ أن الغربية هي إحدى المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية في تقديم الخدمات داخل المراكز التكنولوجية، حيث حصلت ٣ مراكز على شهادة الأيزو وهى ( أول المحلة، ثان طنطا ، سمنود) وجارٍ حصول ٣ مراكز أخرى وهي (ثان المحلة، كفر الزيات، زفتى).

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عيسى إلى أنه تم اختيار أمهر العاملين بالحي وتدريبهم على الأدوات بالمركز،  وتم إصدار عدد من الشهادات المحال التجارية بشارع حسان دون الحاجة للذهاب للحي، مشيدًا بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعاونهم مع حي ثان طنطا، كما أوضح أن  أبرز المعاملات التي تقدم من خلال المركز  التكنولوجي المتنقل هي المعاملات الخاصة بالمباني والتي تتضمن (طلب بيان صلاحية موقع، طلب ترخيص أعمال بناء، طلب تجديد ترخيص أعمال بناء من إنشاء أو تعديل أو تعلية، طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، طلب سريان مفعول رخصة بناء، طلب التنازل عن رخصة مبانٍ، طلب تغيير المسكن من إداري لشخصي، طلب شراء زوائد تنظيم، طلب رخصة هدم، طلب ترخيص ترميم) وغيرها من الطلبات.

وتتضمن الخدمات كذلك (طلب معاينة، طلب سداد غرامة مخالفة، طلب رخصة محطة تقوية محمول، طلب مطابقة، شهادة طلب توصيل مرافق دائمة، طلب استرداد إشغالات، طلب تمليك شقة، طلب شكوى، طلب سداد رسوم تفتيش، طلب تعويض ضوائع تنظيم، طلب تغيير نوع الاستغلال لمسكن، طلب تصالح عن مخالفات المباني، طلب موافقة المباني، طلب فتح ملف تجاوز مبانٍ، طلب عمل تشطيبات داخلية دون المساس بالهيكل الإنشائي، طلب استئناف أعمال سبق إيقافها بقرار إيقاف، طلب تظلم من قرار لجنة التنظيم والبت).

المواطنين موارد الدولة محافظة صالح محلية محطة الجمعة مركز دور رفع تقدم مشروعات الاستاذ مرافق مختلفة وحدات صلاح عادل غرامة شهادة معا مشروع الغربية طنطا قرار موظفي شكل عدد دكتور مدن الفن مقاعد على مستوى الجمهورية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اصدار الجمهورية الاستغلال تلف مستلزمات المشروعات الصغيرة التنمية المحلية تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخدمات الحكومية العنصر البشري سداد غرامة رئيس حى اول طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

بالمجان.. الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم منتخب المغرب

حبس «موكا حجازي» لاتهامها بالتحريض على الفسق

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

وفاة جيهان السادات.. والرئيس السيسى يمنحها «وسام الكمال» ويطلق اسمها على «محور الفردوس»

السفارة البريطانية بالقاهرة تنشر صورًا نادرة لجيهان السادات

انتصار السيسى تنعى جيهان السادات: «نموذج للمرأة المثالية الوطنية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

صور

جيهان السادات.. أم الأبطال

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

فن النحت على جريد النخيل

محطة تل أبيب

المزيد

«زوجة بطل السلام».. وزير الجيش الإسرائيلى ينعى جيهان السادات

إسرائيل تنعى جيهان السادات: ساندت زوجها فى تعزيز السلام

فلسطين: الاستيطان وهدم المنازل يضربان ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة