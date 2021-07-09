محافظ الغربية يشهد إصدار أول رخصة من المركز التكنولوجى المتنقل

شهد طارق رحمي، محافظ الغربية مساء اليوم الجمعة، إصدار أول رخصة من المركز التكنولوجي المتنقل في شارع حسان بن ثابت بحي ثان طنطا، بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، وعادل داود رئيس حي أول طنطا، وحسناء الباجوري ممثلة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة قد تسلمت المركز المتنقل من وزارة التنمية المحلية، ليجوب قرى ومدن المحافظة لتقديم كافة الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بشكل أسرع من خلال تجهيزه بكافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية من (أجهزة حاسب آلي، طابعات متعددة الأغراض، خدمة إنترنت، مقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين).

وأضاف رحمي أن هذه المراكز تأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ورفع كفاءة العنصر البشري وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل فعال وميسر ومتكامل في كافة المراكز والمدن، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير، حيث سيتم تقديم ٤٧ خدمة مختلفة من خلال أحدث الأجهزة التي ستمكن المواطن من الحصول على المستندات دون الحاجة إلى التوجه للوحدات المحلية أو المركز التكنولوجي.

كما أوضح المحافظ أن الغربية هي إحدى المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية في تقديم الخدمات داخل المراكز التكنولوجية، حيث حصلت ٣ مراكز على شهادة الأيزو وهى ( أول المحلة، ثان طنطا ، سمنود) وجارٍ حصول ٣ مراكز أخرى وهي (ثان المحلة، كفر الزيات، زفتى).

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عيسى إلى أنه تم اختيار أمهر العاملين بالحي وتدريبهم على الأدوات بالمركز، وتم إصدار عدد من الشهادات المحال التجارية بشارع حسان دون الحاجة للذهاب للحي، مشيدًا بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعاونهم مع حي ثان طنطا، كما أوضح أن أبرز المعاملات التي تقدم من خلال المركز التكنولوجي المتنقل هي المعاملات الخاصة بالمباني والتي تتضمن (طلب بيان صلاحية موقع، طلب ترخيص أعمال بناء، طلب تجديد ترخيص أعمال بناء من إنشاء أو تعديل أو تعلية، طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، طلب سريان مفعول رخصة بناء، طلب التنازل عن رخصة مبانٍ، طلب تغيير المسكن من إداري لشخصي، طلب شراء زوائد تنظيم، طلب رخصة هدم، طلب ترخيص ترميم) وغيرها من الطلبات.

وتتضمن الخدمات كذلك (طلب معاينة، طلب سداد غرامة مخالفة، طلب رخصة محطة تقوية محمول، طلب مطابقة، شهادة طلب توصيل مرافق دائمة، طلب استرداد إشغالات، طلب تمليك شقة، طلب شكوى، طلب سداد رسوم تفتيش، طلب تعويض ضوائع تنظيم، طلب تغيير نوع الاستغلال لمسكن، طلب تصالح عن مخالفات المباني، طلب موافقة المباني، طلب فتح ملف تجاوز مبانٍ، طلب عمل تشطيبات داخلية دون المساس بالهيكل الإنشائي، طلب استئناف أعمال سبق إيقافها بقرار إيقاف، طلب تظلم من قرار لجنة التنظيم والبت).