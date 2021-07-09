محافظ المنيا يوجه برفع تراكمات القمامة من ترعة الإبراهيمية بأبى قرقاص

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المحافظة، برفع وإزالة تراكمات القمامة، بترعة الإبراهيمية، أمام بوابة شركة السكر بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي، وذلك في استجابة فورية لشكوى بعض المواطنين، عبر مبادرة "صوتك مسموع".

وأكد المحافظ، على متابعته الدورية والمستمرة، لكافة شكاوى المواطنين، والسعي لإيجاد حلول فورية وعاجلة لها، مشدداً على جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتكثيف ومواصلة، حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وكانت ادارة خدمة المواطنين، قد استقبلت شكوى عبر مبادرة "صوتك مسموع"، يتضرر فيها عدد من المواطنين بمركز أبو قرقاص، من وجود تراكمات للقمامة، بترعة الإبراهيمية، أمام شركة السكر، بطريق مصر أسوان الزراعي.

وتستقبل إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، الشكاوى على رقم 16528 الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وعن طريق خدمة الواتساب بإدارة خدمة المواطنين 01100585052، ومن خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتي تقوم على معالجة المشكلات وحل الشكاوى والرد على الاستفسارات من المواطنين، كما يمكن إرسال الشكاوى وتسجيلها عبر البوابة الالكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة من خلال الانترنت على عنوان www.shakwa.eg.

يذكر أن محافظ المنيا، كان قد عقد لقاء مفتوحاً مع عدد من المواطنين، ضمن مبادرة "ساعة مع مسؤول"، والذي تنظمه إدارة خدمة المواطنين، للاستماع لمشاكل المواطنين وخلق حلول لها، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق.

جاء ذلك بحضور، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي)، ونجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومسئولي الجهات المعنية.



قال المحافظ، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية للدولة، بالاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين، والعمل على سرعة حلها واتخاذ القرارات المناسبة التي من شانها تحقيق الصالح العام للمواطنين، مشيراً إلي أن الاهتمام بمشاكل المواطنين تعد من أولويات العمل.



وحرص أحد المواطنين من عزبة الصعايدة بمركز مغاغة، على حضور اللقاء ، لتقديم الشكر للمحافظ، للموافقة على إنشاء كوبري علوي للسيارات ضمن مبادرة حياة كريمة بمدينة مغاغة بعد تعدد شكوى المواطنين، والتي طالبوا فيها بإنشاء كوبري علوي فوق السكة الحديد يربط شارع طه حسين بمدينة مغاغة حتي الموقف العمومي.



وأكد المحافظ، أن القيادة السياسية تولي محافظات الصعيد اهتماما كبيرا وبخاصة محافظة المنيا ، حيث تشهد إنجازا كبيرا لم تحققه منذ عقود طويلة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تشهد المحافظة نقلة نوعية كبيرة في جميع القطاعات، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا زال العمل يجرى بها .



ووافق المحافظ خلال اللقاء على حصول أحد المواطنين من ذوى الهمم لوحدة سكنية من الأولى بالرعاية، وذلك نظراً لظروفه الصحية بقرية شلقام التابعة لمركز بني مزار، كما قرر المحافظ صرف إعانة شهرية لحالة مرضية لمدة 6 أشهر .

رفع القمامة من ترعة الأبراهيمية

ترعة الأبراهيمية