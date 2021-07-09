الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بالقهوة والزبيب.. علاجات منزلية للتخلص من إمساك الصيف

إمساك الصيف
إمساك الصيف

يعتبر الإمساك من المشكلات المزعجة، والناتجه عن بعض العادات الغذائية الخاطئة والتي تتسبب في حدوث الإمساك والذي قد يتحول إلى مزمن إذا ترك دون علاج.

 

إذا كنت تبحث حاليًا عن طرق أخرى للتخفيف من نوبة الإمساك، قدم موقع "healthybuilderz" الطبي بعض العلاجات المنزلية للإمساك.

 

القهوة

 

نعلم جميعًا أن القهوة تحتوي على مادة الكافيين التي تعتبر من المنبهات، لهذا السبب بالتحديد، يمكن أن يضع فنجان من القهوة حدًا للإمساك، حيث يمكن للكافيين أن يثير الجهاز العصبي وزيادة حركة الأمعاء.

 

ووفقا للخبراء، فمشروب القهوة هو مدر للبول، فإن عدم شرب المزيد من الماء لأنك تعتمد على القهوة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الإمساك الأمر الذي قد يتحول إلى مزمن.

 

زبدة الفول السوداني

 

ملعقة من زبدة الفول السوداني تعد وجبة خفيفة رائعة بعد ممارسة التمارين الرياضية، إنها فهي محملة بالبروتين الذي يساعد في بناء عضلاتك الخالية من الدهون.

 

أوضح الاطباء، أن زبدة الفول السوداني غنية بالزيوت الصحية التي تعمل كمواد تشحيم للقولون، فهي تسمح لبرازك بالانزلاق من جسمك دون عناء.

 

الزبيب

 

يعتبر الزبيب من الأطعمة الجيدة لإنهاء الإمساك، حيث أكد العلماء إن محتوى حمض "النيتريك" في الزبيب هو ما يجعلهم من مضادات الإمساك الرائعة لأنه يحتوي على خصائص ملينه، الأمر الذي يجعله من العلاجات الفعاله للأمساك خاصة بفصل الصيف.

 

شاي الزنجبيل

 

يعلم الجميع أن شاي الزنجبيل هو حل رائع للغثيان والقيء وعسر الهضم، ووفقًا لأطباء الأعشاب، فإن شاي الزنجبيل قادر أيضًا على التعامل مع العديد من مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، والإمساك هو أحدها.

 

يمكن شرب واستهلاك بضعة أكواب من شاي الزنجبيل إذا كنت تعاني من الإمساك، حيث يعمل هذا المشروب جيدًا لأنه يساعد في توليد الحرارة في الجزء السفلي من الجهاز الهضمي.

٧ وصفات لماسك القهوة القهوة إمساك الصيف علاجات الإمساك عسر الهضم فصل الصيف العلاجات المنزلية

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وائل لطفي

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