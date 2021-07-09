فتح باب التقديم للمدربين لتنفيذ البرامج الخاصة بوحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للمدربين المعتمدين لتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 15 يوليو 2021.

وقال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن تقديم المدربين المعتمدين سيتاح للعاملين والغير عاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من كافة محافظات الجمهورية، ويجب على المدرب أن يكون قد حصل علي دورة تدريب المدربين TOT وأن يكون قد قام بالتدريب ما لا يقل عن 600 ساعة تدريبية، من ضمنهم تدريب كوادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسبق له التدريب ب 4 مجالات مختلفة من ضمنها مجال تدريب المدربين TOT.

وأضاف بصيلة، أنه علي الراغبين في التقدم ضرورة قراءة الملف الخاص بالتقديم وإرسال المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني التالي [email protected]

وأشار إلى الجهود التي تتخذها الوحدة نحو المشاركة في تطوير منظومة التعليم الفني بمصر، وإدراج تخصصات جديدة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وفق احتياجات سوق العمل، وأكد بصيلة على سعى الوحدة نحو افتتاح المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالأعوام القادمة بمختلف محافظات الجمهورية، بما يتيح الفرصة لجميع الطلاب للالتحاق بها.

ينطلق غدا ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

يتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أول امتحاناهم في مادة اللغة العربية حيث تبدأ اللجان في فتح أبوابها واستقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب وإتمام إجراءات التفتيش بواسطة " العصا الإلكترونية".

بتكون الامتحان من ٦٠ سؤال بنظام الاختيار من بين المتعدد " البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة ، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القوم للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها ٢١٨٩ لجنة علي مستوي الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسكً المخصص لجلوسه باللجان.

ومن ناحية أخري وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول مراكز توزيع الأسئلة في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا توزيعها للجان طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.