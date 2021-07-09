الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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لايف ستايل

قبل امتحانات الثانوية العامة.. 4 أبراج متفوقة فى الدراسة

الابراج الفلكية
الابراج الفلكية

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء امتحانات الثانوية العامة لعام 2021، ومع تخوف الجميع من الامتحانات وسط تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، يتسائل الكثير عن كيفية النجاح في تلك الامتحانات والتفوق بها؟ فالتفوق من الصفات التي تميز بعض الأشخاص عن غيرهم من الأشخاص الآخرين.

لذلك تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، منى أحمد، عن أكثر مواليد الأبراج الفلكية تفوقا عن غيرهم.

- برج الحوت:

رغم أن مواليد برج الحوت أشخاص منفعلة ومتسرعين في كل شئ في حياتهم إلا أنهم في الحقيقة من أكثر الأشخاص صبر وهدوء، كما أنهم لا يتخذون أي قرار من دون أن يدرسوا خطواته جيدا بالتفاصيل، ويفكرون كثيراً بنتائج وتداعيات قراراتهم عليهم وعلى الآخرين من المحيطين بهم، وذلك يعطيه تقدم كبير ولافت في حياتهم الدراسية والمهنية مقارنة بالاشخاص الآخرين أما بالنسبة الى علاقاتهم الاجتماعية فهم لا يكونوا اى علاقات بشكل سريع لأنهم لا يمنحوا ثقتهم للآخرين بسرعة، كما يعملون على مراقبة تصرفات من حولهم ليفهموها ويعرفون دوافعها، وبالتالي يحيطون أنفسهم بأشخاص يثقون فيهم.

برج الحمل:

لا يخوض مواليد برج الحمل اي مغامرات غير مدروسة وغير محسوب نتائجها بل يقوومون بالتفكير  جيدا قبل الإقدام على أي خطوة، مما يجعل قراراتهم جميعها صحيحة في اغلب الأوقات كما أنهم يمتلكون موهبة الاستماع الى الآخرين والانتباه الى طلباتهم وحاجاتهم مما يجعلهم اشخاص متفوقة دراسيا واجتماعيا أيضاً لذلك يلمع نجمهم بشكل كبير.

 

 برج العقرب:

مواليد برج العقرب من اكثر مواليد الابراج ذكاء وحين يقدمون على عمل أي مشروع، فهو ينجح بدون اى شك لأنهم معروفين بتفوقهم الكبير وفهم المؤشرات التي تحيط بهم في اي شئ سواء دراسيا او مهنياً.

برج الجدي:

مواليد برج الجدي لديهم قدرة كبيرة على التحمل في مختلف المجالات، وما يميزهم هو أنهم يبتعدون عن الخلافات والمشاكل عن طريق حلها بطرق ذكية وبعيدة عن اي سلبية أما بالنسبة الى علاقاتهم الاجتماعية فهم أيضاً اشخاص متفوقين بها، حيث يقدمون الدعم المعنوي والمادي لأي صديق أو شخص يحتاج اليها.

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الأبراج الفلكية خبيرة الأبراج منى أحمد انتشار وباء كورونا

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