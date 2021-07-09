الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إصابة 3 معلمات فى حادث سير أثناء توجههن للجنة المراقبة بالفيوم

طلاب
طلاب

أصيبت 3 معلمات، اثنتين بكسور والثالثة بجروح، فى حادث سيارة خلال توجههن أمس، للجنة أبو جندير التابعة لإدارة إطسا التعليمية، بمحافظة الفيوم، المنتدبين لها ملاحظات بالثانوية العامة، للمشاركة فى تجهيز اللجان للامتحانات التي تنطلق غدا السبت.

وعلى الفور تحرك أعضاء النقابة الفرعية للمعلمين بناء على تعليمات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب لتقديم المساعدة المطلوبة.

وقام عيسى محمود رئيس فرعية المعلمين بالفيوم وناصر الحادقه أمين الصندوق، بالتواجد فى المستشفى لمرافقة المعلمات الثلاث بعد الحادث، للاطمئنان على حالتهن الصحية، وتقديم الدعم للمعلمات وأسرهن.

كما قام محمد عبد الله رئيس غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية بالتواصل تليفونيا، مع المعلمات المصابات، وإبلاغهن تمنيات نقيب المعلمين بالشفاء العاجل وعرض عليهن النقل والعلاج المجاني بمستشفى المعلمين بالقاهرة، وفى انتظار الرأي الطبي فى حالة الاحتياج لخدمات علاج إضافية.

غدا انطلاق مارثون الثانوية العامة ٢٠٢١

جدير بالذكر، أن يبدأ امتحان طلاب الثانوية العامة، فى المواد التي تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس المقبل.

ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة

 جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات

صحي اصابة اجتماع امتحانات خدمات غدا غرفة عمليات السبت محافظ مستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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