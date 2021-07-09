الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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الكرازة

بطريرك الكاثوليك ناعيا چيهان السادات: توفيت بعد مسيرة حافلة بالتفانى

الأنبا ابراهيم اسحق
الأنبا ابراهيم اسحق

نعى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، السيدة چيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

 

وقال في بيانه: “باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي وفاة السيدة چيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي توفيت بعد مسيرة حافلة بالتفاني والعطاء، ونطلب من الله القدير أن يمنح أهل المتوفية الصبر والرجاء”.

 

الكاثوليكية تنعي جيهان السادات البطريرك إبراهيم إسحق الكنيسة القبطية الكاثوليكية جيهان السادات نعي الكنائس

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