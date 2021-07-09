مايا مرسى تلتقى وزيرة شئون المرأة الأفغانية

التقت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، السيدة حسينة صافي، وزيرة شئون المرأة في أفغانستان، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي عقدت في العاصمة الإدارية بالقاهرة في الفترة من ٦- ٨ يوليو ٢٠٢١.

رحبت الدكتورة مايا مرسي بالسيدة حسينة في مصر، داعية دولة أفغانستان للانضمام إلى منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيرة إلى أنه في هذا الوقت من التاريخ لا بد أن نتضامن كنساء في المنطقة للنهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها في مجتمعاتنا الإسلامية.

وأكدت دكتورة مايا مرسي أنه قد حدثت طفرة في حقوق المرأة المصرية في السنوات القليلة الماضية في ضوء دعم القيادة السياسية لها ومساندة حصول المرأة على حقوقها، مشيرة إلى أن دعم القيادة السياسية هو عامل أساسي في التقدم في ملف تمكين المرأة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نموا في «منظمة تنمية المرأة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام.

وأعربت السيدة حسينة صافي، وزيرة شئون المرأة في أفغانستان، عن سعادتها بالتواجد في مصر مع شقيقاتها من الدول الإسلامية، وتقدمت بالشكر إلى مصر نيابة عن أفغانستان حكومة وشعبا بشكل عام ونساء أفغانستان بشكل خاص على هذه الدعوة الكريمة وكرم الضيافة والترحاب الذي وجدوه في مصر.

وقالت: إننا بحاجة الى معرفة كيفية التعامل ما بعد كوفيد- ١٩، مشيرة إلى أهمية دعم ملف المرأة المسلمة، مؤكدة ضرورة التنسيق بين النساء في الدول الإسلامية والتعاون الإقليمي والدولي، وضرورة العمل على تبادل التجارب والبناء عليها.

وأشارت إلى أنه لدينا نساء في المجتمعات الإسلامية متميزات في كافة المجالات، فالنساء المسلمات قمن بالكثير خلال التاريخ، وهن قادرات على صنع تغيير في مجتماعتنا.

وأوضحت أن الرئيس الأفغاني داعم قوي للمرأة على كافة الأصعدة، وقام بالعديد من المبادرات لأول مرة في تاريخ أفغانستان، مشيرة إلى أن المرأة الأفغانية مستمرة في كفاحها من أجل التخلص من العادات والأفكار السلبية عن المرأة المتبقية من العهود السابقة.