الجمعة 09 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا: متدربو البرنامج الرئاسي يشاركون في جميع الفعاليات (صور)

نشاط مكثف لمتدربي
نشاط مكثف لمتدربي البرنامج الرئاسي بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار البرنامج التدريبي الخاص بمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد المنسي)، وذلك من خلال مشاركتهم في كافة الجولات الميدانية والاجتماعات الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، بالإضافة للتعرف على طبيعة عمل الإدارات ومديريات الخدمات وكافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وذلك كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

وأضاف محافظ المنيا، أن الخطة التي تنفذها الدولة تحت رعاية  رئيس الجمهورية للعمل على رفع كفاءة العنصر البشرى كأحد مقومات النجاح وتمكين الكوادر الشبابية الفعالة في مصر للمشاركة في صنع القرار، مشيراً إلى أن التدريب يأتي في إطار حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على إكساب المتدربين لمهارات العمل الميداني. 

وأوضح المحافظ، أن متدربي البرنامج الرئاسي تمكنوا من التعرف على العديد من طبيعة عمل الإدارات داخل الديوان العام ومنها إدارات (السياحة – التفتيش المالي والإداري – التخطيط والمتابعة – الإعلام والتواصل – التخطيط العمراني – الأزمات والكوارث – تطوير العشوائيات -  التحول الرقمي – المتابعة والمكتب الفني)، بالإضافة لزيارة العديد من الأماكن والتي تميز محافظة المنيا منها الاماكن الاثرية المتنوعة كما شاركوا في المتابعات الميدانية والجولات التي نقوم بها في عدد من المواقع  والمشروعات وكذلك المصانع داخل المنطقة الصناعية بالمحافظة، كما تم التعرف على طبيعة عمل مديريات الخدمات منها ( التموين – الصحة – التضامن الاجتماعي- الثقافة – التربية والتعليم)، بالإضافة للجولات الميدانية اليومية بمختلف القطاعات الخدمية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 وأشاد المحافظ، بالمشاركة الفعالة من قبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد المنسي)، متمنيا ان تكون الفترة التدريبية داخل محافظة المنيا، قد ساهمت في تعظيم الاستفادة ورفع كادر العنصر البشرى كونه أحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التدريب والتأهيل المستمر.

215551131_1246074985847155_4553591272238238932_n
215551131_1246074985847155_4553591272238238932_n
214472643_181319773966274_5242875101351937584_n
214472643_181319773966274_5242875101351937584_n
215256532_321363426385061_8760449979461984358_n
215256532_321363426385061_8760449979461984358_n
214082719_236381344759243_4925883796498302278_n
214082719_236381344759243_4925883796498302278_n
214449775_343738013785661_6424281321057024790_n
214449775_343738013785661_6424281321057024790_n
214392483_889683094917626_2682774446961634901_n
214392483_889683094917626_2682774446961634901_n
213973459_366938314859614_5156275681368578027_n
213973459_366938314859614_5156275681368578027_n
213870569_379284563527862_977266088920532447_n
213870569_379284563527862_977266088920532447_n
189005235_323182375883698_1172595120205336110_n
189005235_323182375883698_1172595120205336110_n
متدربي البرنامج الرئاسي دفعة الشهيد المنسى اللواء اسامة القاضي جولات ميدانية محافظ المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

حبس «موكا حجازى» لاتهامها بالتحريض على الفسق

بالمجان.. الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم منتخب المغرب

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

النيابة تأمر بإيداع موكا حجازى فى دار رعاية وضبط وإحضار شريكها

وفاة جيهان السادات.. والرئيس السيسى يمنحها «وسام الكمال» ويطلق اسمها على «محور الفردوس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

جيهان السادات.. أم الأبطال

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: لا توجد إصابات خاطئة

إسرائيل تفرض عزلًا لأى شخص يدخل إليها اعتبارًا من 16 يوليو

قطر تدين الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطينى