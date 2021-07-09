محافظ المنيا: متدربو البرنامج الرئاسي يشاركون في جميع الفعاليات (صور)

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار البرنامج التدريبي الخاص بمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد المنسي)، وذلك من خلال مشاركتهم في كافة الجولات الميدانية والاجتماعات الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، بالإضافة للتعرف على طبيعة عمل الإدارات ومديريات الخدمات وكافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وذلك كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.



وأضاف محافظ المنيا، أن الخطة التي تنفذها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية للعمل على رفع كفاءة العنصر البشرى كأحد مقومات النجاح وتمكين الكوادر الشبابية الفعالة في مصر للمشاركة في صنع القرار، مشيراً إلى أن التدريب يأتي في إطار حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على إكساب المتدربين لمهارات العمل الميداني.



وأوضح المحافظ، أن متدربي البرنامج الرئاسي تمكنوا من التعرف على العديد من طبيعة عمل الإدارات داخل الديوان العام ومنها إدارات (السياحة – التفتيش المالي والإداري – التخطيط والمتابعة – الإعلام والتواصل – التخطيط العمراني – الأزمات والكوارث – تطوير العشوائيات - التحول الرقمي – المتابعة والمكتب الفني)، بالإضافة لزيارة العديد من الأماكن والتي تميز محافظة المنيا منها الاماكن الاثرية المتنوعة كما شاركوا في المتابعات الميدانية والجولات التي نقوم بها في عدد من المواقع والمشروعات وكذلك المصانع داخل المنطقة الصناعية بالمحافظة، كما تم التعرف على طبيعة عمل مديريات الخدمات منها ( التموين – الصحة – التضامن الاجتماعي- الثقافة – التربية والتعليم)، بالإضافة للجولات الميدانية اليومية بمختلف القطاعات الخدمية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وأشاد المحافظ، بالمشاركة الفعالة من قبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد المنسي)، متمنيا ان تكون الفترة التدريبية داخل محافظة المنيا، قد ساهمت في تعظيم الاستفادة ورفع كادر العنصر البشرى كونه أحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التدريب والتأهيل المستمر.

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