بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات

عبرت سفارة إسرائيل بالقاهرة عن تعازيها في وفاة السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات

ونعت سفارة إسرائيل في مصر، جيهان السادات، قائلة: "نرسل برقية تعزية إلى الشعب المصري في وفاة أرملة الرئيس المصري الأسبق جيهان أنور السادات وتلقينا نبأ وفاتها ببالغ الحزن".

وأضافت السفارة الإسرائيلية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" :"كانت من الشخصيات التي شهدت جميع مراحل توقيع اتفاقية السلام بين الدولتين وقادت حملة قوية من أجل حقوق المرأة".

ونشرت السفارة صورة لجيهان السادات مع زوجة مناحم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، في حيفا، وقت زيارة الرئيس الراحل السادات، خلال مباحثات السلام.

وفاة جيهان السادات

وتوفيت السيدة جيهان السادات، صباح اليوم، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، بطل الحرب والسلام، عن عمر ناهز الـ88 عاما.

وكانت حالة السيدة جيهان السادات، قد تدهورت بعد مرورها بأزمة صحية مفاجأة، نُقلت على إثرها إلى المستشفى، ودخلت إحدى غرف الرعاية المركزة؛ وذلك لتلقي العلاج وسرعان ما منع الأطباء الزيارة عنها لسوء حالتها الصحية.

إسرائيل تعزي في وفاة جيهان السادات

وأجرى يتسحاق هيرتسوج الرئيس الإسرائيلي، اتصالا هاتفيا بخالد عزمي السفير المصري لدى تل أبيب، معربا عن تعازيه في وفاة جيهان السادات.

ونعى الرئيس الإسرائيلي، جيهان السادات، قائلًا: "‏حزنت لسماع خبر رحيل السيدة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات.. وقفت الراحلة إلى جانب زوجها الرئيس السادات ودعمت زيارته التاريخية إلى القدس ومن بعدها ساندته في استكمال مسيرة السلام مع إسرائيل، وشاركت أيضا في تعزيز السلام في عهد الرئيس السادات من أجل تحقيق السلام مع إسرائيل...وأتقدم باسمي وباسم إسرائيل بتعازينا للرئيس والشعب المصري".

من جانبه، أعرب بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، عن تعازيه في وفاة جيهان السادات، مضيفا : "أتقدم بالتعازي لشعب مصر في وفاة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل صاحب الرؤية وبطل السلام، أنور السادات.. وهو الذي مهد الطريق للسلام بين مصر وإسرائيل ونحن ملتزمون بتعميق هذه الشراكة".

الرئيس السيسي يمنح جيهان السادات وسام الكمال.. ويطلق اسمها على محور الفردوس

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان، التي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بمنح السيدة جيهان وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

ولُقبت جيهان السادات بـ "أم الأبطال"، تقديرًا لما فعلته لبلدها من دعم المحارب المصري ودورها العظيم في حرب أكتوبر، ودورها في دعم المرأة المصرية والعربية، حيث إن إنجازاتها جعلت لقب "أم الأبطال" يلاحقها منذ حرب أكتوبر وحتى الآن.