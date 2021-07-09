الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأقيمت مراسم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر.

وتوفيت قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل «الحرب والسلام»، عن عمر ناهز 87 عاما.

ونعت رئاسة الجمهورية الراحلة، قائلة إنها «قدّمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة».

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بمنحها «وسام الكمال»، كما قرر الرئيس السيسي إطلاق اسمها على «محور الفردوس».

وأعلنت عائلة السادات عن مرض السيدة جيهان السادات في 24 يونيو 2021، واستدعت حالتها مكوثها في المستشفى، حتى وفاتها اليوم 9 يوليو.

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات