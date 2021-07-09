دار «طوني ورد» تطرح مجموعتها الجديدة لموسم خريف وشتاء 2021

قدمت دار الأزياء اللبنانية والعلامة التجارية العالمية “طوني ورد” مجموعتها الجديدة لموسم فصل الخريف وفصل الشتاء لعام 2021، بعد فترة من عدم تقديم أي مجموعات جديدة في عالم الموضة بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد حول العالم، وأطلق ورد على مجموعته الجديدة تسمية "Glitch Gaze"، وقدم العديد من التصميمات ذات الألوان المختلفة والقصات والتصميمات العالمية التي تتماشي مع موضة عامي 2021 - 2022.

التصميمات:

قدم العديد من القصات المنسدلة على الجسم وقد ابتكر فيها، فهناك قصة القصب المتراص في كورسيه أحد الفساتين، وينسدل الكاب ذو اللمسات الذهبية على الكتفين في تصميم آخر فضلا عن الذيل الطويل والمنفوش وايضا تصميم القصة الضيقة التي تأتي على شكل حرف A مع فتحة على الصدر، وفستان شبه شفاف مطرز بالخيوط الذهبية مع الفتحة العالية على الساق، والاستايل المحافظ أكثر وفستان مكشوف عن كتف واحد مع ستايل الشلحة للكورسيه فضلا عن الفساتين ذات الذيل الطويل جدا مع القصات الضيقة التي تصف منحنيات الجسم أو الاستايل الواسع مع قملش الشيفون المنسدل والكورسيه باستايل الكاب ذو الأكمام الطويلة فضلا عن استايل الكاب الشفاف المنسدل على الأكتاف.

الألوان:

قدم ورد العديد من الألوان الأساسية الصريحة مثل اللون الأبيض واللون الأسود معتمد على التطريز سواء بالخرز الذهبي أو الأزهار الثلاثية الأبعاد وقام بالدمج في بعض التصميمات بين اللون الأسود وألوان أخرى مثل اللون الفضي وقدم اللون البيج و اللون الذهبي ليكونوا مناسبين اكثر للمناسبات و السهرات و قدم أيضا بعض الألوان الحيوية المنعشة خاصة اللون الزهري الذي اعتمده بدرجاته الداكنة والفاتحة، ودمجه مع ألوان اخرى مثل اللون الاخضر واللون الأصفر واللون البنفسجي.

طوني ورد

طوني ورد

طوني ورد

طوني ورد

طوني ورد