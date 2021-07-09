الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات الفرنسية تتوقع ارتفاع الإصابات بمتحور «دلتا» الأيام المقبلة

مواطنون في شوارع
مواطنون في شوارع باريس بدون كمامات

توقع وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الجمعة، أن تكون الإصابات بمتحور "دلتا" شديد العدوى، الذي دخل البلاد منذ أسابيع، أن يكون هو الطاغي في مجموع الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد- 19" خلال نهاية الأسبوع.

 

وأضاف الوزير أن: "المتحور دلتا معد بنسبة 60% أكثر من غيره من المتحورات.. وعليه فقد نواجه ارتفاعًا في عدد الإصابات وموجة انتشار تشبه ما شهدناه الصيف الماضي".

 

البلاد قد تتجه نحو الموجة الرابعة من كورونا

 

وحذرت وزارة الصحة الفرنسية، الأسبوع الماضي، من أن  البلاد قد تتجه نحو موجة رابعة من فيروس كورونا، وحث الفرنسيين على الإسراع في تلقي اللقاح.

 

كما حذر كبير المستشارين العلميين للحكومة الفرنسية، جان فرانسوا دلفريسي، في وقت سابق من أن البلاد ستواجه على الأرجح موجة رابعة من كورونا نتيجة لعودة ظهور الحالات بسبب سلالة دلتا التي رصدت أول مرة في الهند.

 

وفي الأسبوع الأخير من يونيو الماضي، حذر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جبرائيل أتال، من سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا التي تنتشر تدريجيا في فرنسا.

 

ودعا جبرائيل أتال في حديث تليفزيوني، وقتها، إلى "اليقظة والحذر التامين"، وذلك بعد أيام قليلة من آخر خطوة من رفع حظر التجوال الذي دام منذ أكتوبر 2020، وحرية التنقل في البلاد.

 

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، قد أعلن قرار إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع، بداية من منتصف يونيو، باستثناء الأماكن التي تشهد تجمعات كثيفة؛ حيث قال كاستكس إن "هذا القرار جاء بناء على تحسن الوضع الصحي بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع".

 

وأوضح أنه سيتم تغيير قرارات المحافظات التي تنظم ارتداء الكمامات في الهواء الطلق اعتبارا من 17 يونيو، مشيرا إلى أن نحو 35 مليون فرنسي يفترض أن يكونوا قد حصلوا على تطعيم كامل بحلول نهاية أغسطس، ومن المفترض أيضا إعطاء 40 مليون جرعة أولى بحلول التاريخ نفسه.

فرنسا وزارة الصحة متحور دلتا فيروس كورونا إصابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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