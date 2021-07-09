الجمعة 09 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تؤكد ضرورة دعم الجهود للإسراع بتشكيل حكومة لبنانية برئاسة الحريرى

الحريري
الحريري

استعرض رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري مع ميخائيل بوجدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، تطورات الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لبنان.


وعرض الحريري - خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة - وجهة نظره وتقييمه ورأيه في ما يتعلق بتطور الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لبنان، معتبرا أنها تتجه إلى مزيد من التعقيد والصعوبات.


من جانبه، أكد المسئول الروسي على ضرورة دعم كل الجهود في سبيل الإسراع بتشكيل لبنان حكومة قادرة، من التكنوقراط، برئاسة سعد الحريري، مشددا على ضرورة الوصول إلى توافق وطني بين كل القوى السياسية والطائفية الأساسية الفاعلة، على مبادئ الوحدة الوطنية ووحدة الأراضي اللبنانية والاستقلال والسيادة.


وتم - خلال الاتصال - التأكيد على توجهات موسكو في متابعة الاتصالات المكثفة مع ممثلي القوى الاجتماعية السياسية الفاعلة في لبنان، بالاعتماد على علاقات الصداقة التاريخية الروسية اللبنانية القوية، والمبنية على المصالح المشتركة بين البلدين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

بث مباشر من جنازة السيدة جيهان السادات

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

وفاة جيهان السادات.. والرئيس السيسى يمنحها «وسام الكمال» ويطلق اسمها على «محور الفردوس»

انتصار السيسى تنعى جيهان السادات: «نموذج للمرأة المثالية الوطنية»

مصر توقع عقد تنفيذ أكبر مشروع للبتروكيماويات فى إفريقيا مع «بكتل» الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

صور

جيهان السادات.. أم الأبطال

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

فن النحت على جريد النخيل

محطة تل أبيب

المزيد

«زوجة بطل السلام».. وزير الجيش الإسرائيلى ينعى جيهان السادات

إسرائيل تنعى جيهان السادات: ساندت زوجها فى تعزيز السلام

فلسطين: الاستيطان وهدم المنازل يضربان ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة