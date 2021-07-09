رئيس حزب الوفد ينعى السيدة جيهان السادات

نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد باسمه وباسم جموع الوفديين السيدة الفاضلة الدكتورة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.

وأكد "أبو شقة" أن السيدة جيهان السادات كانت نموذجاً مشرفاً للمرأة المصرية والزوجة الوطنية التى آزرت زوجها فى أصعب اللحظات الفارقة فى تاريخ مصر، حتى تحقق نصر أكتوبر المجيد.

كما يقدم "أبو شقة" واجب العزاء إلى الابن جمال محمد أنور السادات، متابعًا: "رحم الله الفقيدة وأدخلها فسيح الجنات وألهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان".

السيدة جيهان صفوت رؤوف أو جيهان السادات كما عرفت ولدت في حيِّ الروضة بمدينة القاهرة عام 1933م لأم بريطانية مسيحيَّة هي السيدة "جيلاديس تشارلز كوتريل" وأب مصري مسلم هو السيد صفوت رؤوف.



كانت الثالثة بين أربعة أطفال في أسرة والدها صفوت رؤوف المنتمي إلى صعيد مصر- موظف بوزارة الصحة- إخوتها مجدي يكبرها بعشر سنوات، وعلي بسبع سنوات، وداليا.



تلقت تعليمها الأول في مدرسة الإرسالية المسيحية خلال الأربعينيات، ثم درست بمدرسة الجيزة الثانوية في سن 11 سنة.



والتقت السادات للمرة الأولى في السويس لدى قريب لها صيف عام 1948م، هو حسن عزت زوج ابنة عمتها، وكان صديقا لمحمد أنور السادات ضابط الجيش الذي ترك الخدمة بعد المحنة التي اجتازها في قضية اغتيال أمين عثمان، وزير المالية، الذي لقي مصرعه في يناير 1946، وكانت فصول المحاكمة قد شدتها إليه قبل أن تراه أو تعرفه، وكانت في الخامسة عشرة من عمرها، حيث وقعت في غرامه وقررت الزواج منه.



في 29 مايو 1949 كان زواجهما بعد خطبة دامت بضعة أشهر، وكانت شقتهما في جزيرة الروضة، وأنجبت له أربعة أولاد، هم: لُبنى وجمال ونهى وجيهان الصغيرة.



شاركت جيهان السادات زوجها الرئيس الراحل معظم الأيام والأحداث الهامة التي شهدتها مصر، بدءًا بليلة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952م حينما اندلعت الثورة، مرورًا بالصراعات التي قامت داخل مجلس قيادة الثورة والمناصب المختلفة التي تولاها السادات أثناء رئاسة عبد الناصر مصر، رافقت السادات في زيارته المثيرة للجدل التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية حينما كان رئيساً لمجلس الشعب المصري عام 1966م.



بدأت نشاطها العام بداية الستينيَّات إلا أن دورها بدأ يتبلور بعد تعيين السادات نائباً لرئيس الجمهوريَّة في التاسع عشر من ديسمبر عام 1969م، ثم اختياره رئيساً بعد وفاة عبد الناصر في الثامن والعشرين من سبتمبر عام 1970م.



بدأ نجمها يظهر بشكل كبير بعد حرب أكتوبر 1973، حيث اصطحبت السيدات المتطوعات للخدمة بالمستشفيات إلي مكة المكرمة لصلاة الشكر لله ثم إلي منطقة القناة لتشكر الجنود المرابطين هناك.



في سن 41 سجلت نفسها طالبة بجامعة القاهرة، وحصلت على الليسانس 1973، حصلت على الماجستير في الأدب العربي، وشاهدها الملايين وهي تناقش الرسالة عبر شاشة التليفزيون شاركت في المؤتمر الأول للمرأة العربية والإفريقية والذي حضرته بالقاهرة 200 سيدة من 30 دولة.



بدأ اهتمامها بالمرأة الريفية من خلال مشروع جمعية تلا التعاونية لتعليم القرويات الحياكة والتريكو، فكانت بداية لسيدات الأعمال الريفيات، مع إقامة معارض لتسويق الإنتاج ثم انغمست بعد حرب أكتوبر في مجال الخدمات الاجتماعية.



رأست جيهان السادات خلال فترة حكم زوجها 30 منظمة وجمعية خيرية "الهلال الأحمر، جمعية بنك الدم، رئيس شرف لتنظيم الأسرة، الجمعية المصرية لمرضي السرطان، جمعية الخدمات الجامعية"، أنشأت مركزا للعناية بالمعوقين 1972، ومركز تدريب لتأهيل المحاربين القدماء أطلقت عليه اسم "مدينة الوفاء والأمل"، ولرعاية مرضي السرطان، وتم افتتاح أول قرية أطفال SOS لتسع 300 طفل في القاهرة وأخري بالإسكندرية وثالثة بطنطا، ومشروع لكفالة الطفل اليتيم.



من أهم نشاطاتها شن حملة قوية- رغم المعارضة- من أجل حقوق النساء.



رشحت جيهان السادات نفسها "مستقلة" عام 1974 للحصول علي مقعد في المجلس الشعبي في المنوفية، الذي يضم ممثلي 300 قرية، وذلك بهدف إظهار دور المرأة السياسي وإفساح الفرصة للنساء الريفيات للمساهمة في السياسة، وأعيد انتخابها عام 1978 وخدمت 3 سنوات كأول سيدة رئيس لمجلس شعبي في مصر.



قادت جيهان السادات الدعوة لتنظيم الأسرة وسعت لتعديل قانون الأحوال الشخصية لصالح المرأة وإن كان قد حكم بعدم دستوريته.



حصلت علي الدكتوراه، بعد وفاة الرئيس 1981وكرست جهودها للتدريس، وإلقاء المحاضرات في الجامعات العالمية ووزعت وقتها بين الإقامة في مصر وأمريكا، ثم أصبحت إقامتها الدائمة في القاهرة، أصدرت كتابها عن ذكرياتها بعنوان "سيدة من مصر" وأصدرت بعد ذلك كتاب أملي في السلام.