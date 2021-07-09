6 وفيات و468 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الأردن

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، 468 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالمملكة إلى 755 ألفا و948 حالة.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات إثر الإصابة بالفيروس التاجي 9818 حالة.

وأشارت إلى تعافي 237 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 739 ألفا و228 حالة.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع إلى 185 مليونا و582 ألفا و662 حالة.

وأفادت الجامعة- حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة- بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و10 آلاف و839 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و790 ألفا و513 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 606 آلاف و476 حالة.. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، والتي بلغت 30 مليونا 752 ألفا 950 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 405 آلاف 939 حالة.