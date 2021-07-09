محافظ مطروح يناقش الارتقاء بمنظومة الصحة مع رئيس قطاع الطب العلاجى

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، بمكتبه، الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائب جمال الشورى والنائبة فتحية السنوسى والدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح.

وناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود وزارة الصحة بالتعاون مع محافظة مطروح للارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية المقدمة لأهالى مطروح مع العمل على توفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة.

وأوضح محافظ مطروح أنه تم دعم مستشفى الأطفال بمطروح بعدد 30 سريرا جديدا كذلك دعم المحافظة بجهاز رنين جديد والإعداد لافتتاح الوحدة الصحية بقرية أم الرخم بعد الانتهاء من تجهيزاتها وفرشها لتقديم الخدمات الصحية لأهالى القرية وزائرى المحافظة بطريق عجيبة.

وأضاف محافظ مطروح اللواء خالد شعيب أن ذلك ضمن 12 وحدة صحية جار رفع كفاءتها وكذلك التجهيز لافتتاح مستشفى السلوم قريباً، والإعداد لتطوير مستشفى الحميات بمرسى مطروح، ومقترح عمل مخازن نموذجية لمديرية الصحة بالمحافظة.

وأكد محافظ مطروح أنه تمت مناقشه أهمية العمل على تحقيق الاستقرار للأطباء بمطروح خاصة مستشفى النجيلة مع دورها الطبى الهام، مع حصر كافة احتياجات الوحدات السكنية المخصصة للأطباء بجانب المستشفى ورفع كفاءتها وفرشها، بالإضافة إلى دراسة مقترح إنشاء مركز لعلاج مرضى الأورام بمطروح تخفيفاً عنهم وذويهم معاناة السفر لتلقى الجرعات والعلاج خارج المحافظة.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه يجرى حالياً تجهيز الوحدة الصحية بقرية سيدى عبدالرحمن على أحدث مستوى من خلال التعاون مع صندوق تحيا مصر.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على جهودها للارتقاء بمنظومة الصحة على مستوى مصر عامة ومطروح خاصة.

محافظ مطروح

محافظ مطروح