تحريات الأمن في اتهام 8 أشخاص بقتل مواطن ونجل شقيقه بالمقطم

حصلت "الدستور" على نص تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام 8 أشخاص قتل مواطن ونجل شقيقه بمنطقة المقطم، فى القضية رقم 115/6144 لسنة ۲۰۲۱ جنايات المقطم، والمقيدة برقم 363 لسنة ۲۰۲۱ كلي جنوب القاهرة.

جاء بأقوال رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المقطم سابقا أن تحرياته السرية والنهائية توصلت إلى أنه فور علم المتهمين من الثاني حتى الرابع بتواجد المجني عليهما بمحيط محل عملهم هاتفوا المتهم الأول والذي حضر وبصحبته.

المتهمان الخامس والسادس وآخران مجهولان مدججين بأسلحة نارية "بنادق آلية، وبنادق خرطوش" ثم قام سادسهم بتوزيع الأسلحة عليه وباقي المتهمين جميعا فأطلقوا منها وابلا من الأعيرة النارية صوبهما محدثين إصابتهما والثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما قاصدين من ذلك قتلهما.

وأضاف أنه نفاذا لأمر النيابة العامة تمكن من ضبط وإحضار المتهمان الثاني والثالث وأرشده الأخير عن السلاح الذي كان بحوزته إبان حدوث الواقعة فتمكن من ضبط جوال بلاستيكي أخضر اللون يحوي بندقية آلية وكذا خزينة حديدية تحوي أربعة طلقات نارية وبمواجهتهما أقرا له بارتكابهما الواقعة، بينما قام المتهمان الأول والرابع بتسليم أنفسهما للشرطة، وبمواجهتهما أقرا له بارتكابهما الواقعة.

كما أضاف بتلقيه بلاغ من الشاهد الرابع مفاده العثور علي ثلاث بنادق "بندقية خرطوش، بندقية مجهولة العيار، بندقية آلية "وكذا خزينتين يحتويا علي ثماني عشر طلقة آلية وكذا ثمان طلقات خرطوش وبإجراء تحرياته النهائية توصلت إلى أن تلك الأسلحة والذخائر خاصين بالمتهمين.

جاء في قرار الإحالة المقدم من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، والذى حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "حسين م"" محبوس"، السن ۳۸ عاما، صاحب مؤسسة للتجارة والمقاولات مسئول عن الغفرة الأمنية بالموقع الجبلي التابع لإحدى الشركات العقارية- المقطم، و"أحمد ع" غفير بإحدى الشركات العقارية، و"حسين ع" غفير حراسة بكسارة، و"جمعة ص" غفير حراسة بشركة للخرسانة الجاهزة ، و"فرج م" "هارب"، السن ۲۷ عاما،، و"يونس س" "هارب" ، السن 19 عاما، و"مسعد ز" "هارب"، السن ۳۰ عاما، و"محمد س" "هارب"، السن 19 عاما لأنهم في يوم ۲۰۲۰/۹/۱4 بدائرة قسم شرطة المقطم محافظة القاهرة قتلوا وآخران مجهولان المجني عليها "محمود م" عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة كانوا مدججين بها قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا ما به من إصابات والثابتة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة انه وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخري هي أنهم في ذات الزمان والمكان أنفي البيان، قتلوا وآخران مجهولان الطفل المجني عليه "سعيد م" عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن أطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة كانوا مدججين بها قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا ما به من إصابات والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.