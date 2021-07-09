الجمعة 09 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

قبل التصويت النهائى.. تعرف على أهداف مشروع قانون الموارد المائية والرى

مجلس النواب
مجلس النواب

يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الإثنين المقبل، أخذ الرأي النهائي على عدة مشروعات قوانين، ومنها مشروع  قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.

 

ويأتي مشروع القانون فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى وليضع خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تتمثل في "55 ألف كم" مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة "قناطر، سحارات، كبارى، محطات" تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلا عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائي.

 

أهداف مشروع القانون

 

ويهدف مشروع القانون إلى: 

 

-  دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها.

 

 - وضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة.

 

- حظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب.

 

- حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظًا على الخزان الجوفى من التلوث.

 

- وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة، ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.

 

- الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة.

 

- حظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة.

 

- إشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى، من خلال إنشاء روابط لمستخدمى المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلى والإقليمى والقومى تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباءالمالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجارى المائية الخاصة .

 

- تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة فى ظل ندرتها.

 

- وضع أسس وقواعد للتصدي لبعض الظواهر والمتغيرات التي طرأت خلال الفترات السابقة واستحداث بعض المواد لإجازة تقنين وضع اليد على الأراضي المقامة عليها مبان ومنشآت وخاصة بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل.

 

- دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة في حالة استيفاء الشروط والضوابط بما يتيح منع انتشارها وتحجيم آثارها السلبية على الخطة القومية للموارد المائية.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروعات قوانين قانون الموارد المائية والري الموارد المائية آبار البترول نهر النيل شريان الحياة الخطة القومية

مواد متعلقة

«زعيم الأغلبية» ينعى جيهان السادات: رمز وطني مخلص ونموذج للمرأة الأصيلة

قبل التصويت النهائى.. الحالات التى يجوز فيها الفصل بغير الطريق التأديبى

«المصريين الأحرار» ناعيا جيهان السادات: ظلت في بلادها حتى الرمق الأخير

رئيس حزب الغد ينعى جيهان السادات: امرأة وطنية مناضلة

برلمانية: السيسي تعهد باستمرار تمكين المرأة والدفاع عن مكتسباتها

ياسر الهضيبى: رفع روسيا حظر الطيران عن مصر ترجمة حقيقة لصرامة الإجراءات

برلمانى: مجلس الشيوخ ساهم فى التفاعل الإيجابى بين الآراء

برلمانية المصري الديمقراطي: دعم شعبي كامل للقيادة السياسية بملف سد النهضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

بث مباشر من جنازة السيدة جيهان السادات

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

وفاة جيهان السادات.. والرئيس السيسى يمنحها «وسام الكمال» ويطلق اسمها على «محور الفردوس»

انتصار السيسى تنعى جيهان السادات: «نموذج للمرأة المثالية الوطنية»

مصر توقع عقد تنفيذ أكبر مشروع للبتروكيماويات فى إفريقيا مع «بكتل» الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

صور

جيهان السادات.. أم الأبطال

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

فن النحت على جريد النخيل

محطة تل أبيب

المزيد

«زوجة بطل السلام».. وزير الجيش الإسرائيلى ينعى جيهان السادات

إسرائيل تنعى جيهان السادات: ساندت زوجها فى تعزيز السلام

فلسطين: الاستيطان وهدم المنازل يضربان ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة