الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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هل مؤمن زكريا مسحور؟ إليكم الإجابة (فيديوجراف)

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

كشف المعالج الروحاني محمد قطامش، عضو الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن، عن أن إصابة مؤمن زكريا تتعلق بالسحر.

وكشف “قطامش” أنه ينوي "رقيا" مؤمن زكريا، معلنا أن لاعب النادي الأهلي تم سحره من قبل شخصية مشهورة.

وأوضح أن السبب هو رفض نجم النادي الأهلى التوقيع لأحد الأندية.

من جانبه؛ الأزهر رد في بيان رسمي قائلا إن السحر لا يسبب المرض، فيما نفت الإفتاء أن يكون السحر وراء مرض مؤمن.

بعد مهاجمته قال “المعالج” إن الرقية هي بعض آيات وأدعية مأثورة، وأن الرقية ليست مقصورة على الجن والعفاريت والسحر.

وشخص مرض مؤمن زكريا بالتصلب الجانبي الضموري في العضلات، ويعد المرض من سلسلة الإصابات سريعة الانتشار في الجسم.

ومع تفاقم الإصابة ينتقل من الضمور في العضلات إلى الأعصاب، بالتالي يفقد الجسم السيطرة على العضلات.

ويؤثر المرض  على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى في النطق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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