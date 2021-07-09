البابا تواضروس ينعى جيهان السادات: أهم رائدات العمل الاجتماعى

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال البابا تواضروس الثاني، في بيان له: «نذكر للراحلة كونها من أهم الرائدات في العمل الاجتماعي والتدريس الجامعي في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ورعايتها العديد من الملفات الهامة مثل تنظيم الأسرة».

وفاة جيهان السادات

وتوفيت، صباح اليوم، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، عن عمر ناهز 88 عاما، في أحد مستشفيات القاهرة الذي كانت تعالج فيه منذ أيام، بعد عودتها من رحلة علاجية طويلة بالولايات المتحدة.

- نعي رئاسة الجمهورية

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن «السيدة جيهان قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة».

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بمنح السيدة جيهان وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

وولدت السيدة جيهان في 29 أغسطس من عام 1933 في جزيرة الروضة بالعاصمة المصرية القاهرة، وهي ابنة الطبيب المصري صفوت رءوف والبريطانية غلاديس تشارلز كوتريل، اللذين التقيا في إنجلترا بينما كان صفوت في جامعة شيفيلد يدرس الطب، وكانت الثالثة من بين أربعة أبناء.

وحصلت جيهان السادات على بكالوريوس في الأدب العربي، جامعة القاهرة عام 1977، ماجستير في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1980، دكتوراه في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1986، ثم نالت درجة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة القاهرة تحت إشراف الدكتورة العالمة سهير القلماوي، ثم بعد ذلك عملت بهيئة التدريس بجامعة القاهرة.