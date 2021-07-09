الاحتلال يعتدى على طاقم تلفزيون فلسطين.. وعشرات الإصابات فى كفر قدوم

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، بينهم أطفال، اليوم الجمعة، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 18 عاما.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مسؤول المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأضاف شتيوي أن جيش الاحتلال اقتحم منازل المواطنين واعتلى أسطح بعضها واستخدمها لقناصته الذين أطلقوا النار صوب الشبان.

وتابع أن المسيرة جاءت اليوم تنديدا بجرائم التطهير العرقي والتهجير القسري الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا في القدس وحمصة في الأغوار الشمالية، موجها التحية للأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان الذي انتصر بأمعائه الخاوية على الاحتلال.

الاحتلال يعتدى على طاقم تلفزيون فلسطين..

فيما قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فى وقت سابق من اليوم، وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المواطنين المشاركين في الوقفة التي دعا إليها إقليم حركة "فتح" في يطا، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة الحماية والصمود، تنديدا بالتوسع الاستيطاني والاعتداءات المستمرة للاحتلال والمستوطنين بحق أهالي المسافر.

كما هاجم جنود الاحتلال الطواقم الصحفية التابعة لوكالة وفا وتلفزيون فلسطين، ومنعوهم من تأدية عملهم، وأعلنوا المنطقة عسكرية مغلقة.

وأدى المشاركون صلاة الجمعة فوق أراضي "أم الشقحان"، المهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين، الذين قاموا بوضع حافلة نقل ركاب بالقرب من مستوطنة "افيقال" المقامة على أراضي المواطنين.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني والشعارات المنددة بالاحتلال، وبسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها بحق أهالي المسافر، مطالبين المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان القيام بمسؤولياتهم في حماية الأهالي وممتلكاتهم ووقف اعتداءات الاحتلال المستمرة.