مواعيد قطارات vip على خطوط الوجه القبلى اليوم

شاركت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات vip، وذلك على خطوط الوجه القبلي، وذلك اليوم الجمعة الموافق ٩ يوليو، حيث شاركت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات ليسهل على المواطنين حجز تذاكر القطارات قبل السفر.

مواعيد قطارات خطوط الوجه القبلي





قطار رقم 1902 القاهرة- أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.



قطار رقم 934 الإسكندرية- الأقصر VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 01.10 بعد منتصف الليل.



قطار رقم 978 القاهرة- أسيوط VIP موعد قيامه الساعة 06.30 صباحًا.



قطار رقم 980 القاهرة- أسوان VIP موعد قيامه الساعة 08.00 صباحًا.



قطار رقم 2010 القاهرة- أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.



قطار رقم 982 القاهرة- أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرًا.



قطار رقم 986 القاهرة- الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرًا.



قطا رقم 186 بور سعيد- سوهاج مختلط "مكيف- مميز" موعد قيامه من القاهرة الساعة 13.30 ظهرًا.



قطار رقم 970 بورسعيد- سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 14.00 ظهرًا.



قطار رقم 990 القاهرة- سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 16.00 بعد الظهر.



قطار رقم 2006 القاهرة- أسوان VIP موعد قيامه الساعة 17.15 بعد الظهر.



قطار رقم 2012 القاهرة- أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 بعد الظهر.



قطار رقم 872 القاهرة- أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 بعد الظهر.



قطار رقم 988 القاهرة- أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 بعد الظهر.



قطار رقم 84 القاهرة- أسوان نوم موعد قيامه الساعة 19.20 بعد الظهر.



قطار رقم 86 القاهرة- أسوان نوم موعد قيامه الساعة 19.45 بعد الظهر.



قطار رقم 88 الإسكندرية- أسوان موعد قيامه من القاهرة الساعة 20.00 مساء.



قطار رقم 2014 القاهرة- أسوان VIP موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.



قطار رقم 976 القاهرة- أسوان VIP موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.



قطار رقم 996 القاهرة- أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.



قطار رقم 2008 الإسكندرية- أسوان VIP موعد قيامه الساعة 23.00 مساء.



قطار رقم 890 القاهرة- سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.



قطار رقم 977 الأقصر- القاهرة موعد قيامه الساعة 00.10 بعد منتصف الليل.



قطار رقم 83 أسوان- القاهرة نوم موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.



قطار رقم 1903 أسوان- القاهرة موعد قيامه الساعة 01.05 بعد منتصف الليل.



قطار رقم 87 أسوان- القاهرة نوم موعد قيامه الساعة 01.15 بعد منتصف الليل.