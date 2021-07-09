الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد قطارات vip على خطوط الوجه القبلى اليوم

أرشيفية
أرشيفية

شاركت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات vip، وذلك على خطوط الوجه القبلي، وذلك اليوم الجمعة الموافق ٩ يوليو، حيث شاركت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات ليسهل على المواطنين حجز تذاكر القطارات قبل السفر.

 

مواعيد قطارات خطوط الوجه القبلي
 


قطار رقم 1902 القاهرة- أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

قطار رقم 934 الإسكندرية- الأقصر VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 01.10 بعد منتصف الليل.

قطار رقم 978 القاهرة- أسيوط VIP موعد قيامه الساعة 06.30 صباحًا.

قطار رقم 980 القاهرة- أسوان VIP موعد قيامه الساعة 08.00 صباحًا.

قطار رقم 2010 القاهرة- أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.

قطار رقم 982 القاهرة- أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرًا.

قطار رقم 986 القاهرة- الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرًا.

قطا رقم 186 بور سعيد- سوهاج مختلط "مكيف- مميز" موعد قيامه من القاهرة الساعة 13.30 ظهرًا.

قطار رقم 970 بورسعيد- سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 14.00 ظهرًا.

قطار رقم 990 القاهرة- سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 16.00 بعد الظهر.

قطار رقم 2006 القاهرة- أسوان VIP موعد قيامه الساعة 17.15 بعد الظهر.

قطار رقم 2012 القاهرة- أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 بعد الظهر.

قطار رقم 872 القاهرة- أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 بعد الظهر.

قطار رقم 988 القاهرة- أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 بعد الظهر.

قطار رقم 84 القاهرة- أسوان نوم موعد قيامه الساعة 19.20 بعد الظهر.

قطار رقم 86 القاهرة- أسوان نوم موعد قيامه الساعة 19.45 بعد الظهر.

قطار رقم 88 الإسكندرية- أسوان موعد قيامه من القاهرة الساعة 20.00 مساء.

قطار رقم 2014 القاهرة- أسوان VIP موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

قطار رقم 976 القاهرة- أسوان VIP موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.

قطار رقم 996 القاهرة- أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 2008 الإسكندرية- أسوان VIP موعد قيامه الساعة 23.00 مساء.

قطار رقم 890 القاهرة- سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

قطار رقم 977 الأقصر- القاهرة موعد قيامه الساعة 00.10 بعد منتصف الليل.

قطار رقم 83 أسوان- القاهرة نوم موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

قطار رقم 1903 أسوان- القاهرة موعد قيامه الساعة 01.05 بعد منتصف الليل.

قطار رقم 87 أسوان- القاهرة نوم موعد قيامه الساعة 01.15 بعد منتصف الليل.

السكة الحديد مواعيد القطارات اليوم الوجه القبلي

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